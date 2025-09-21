El riojano Hugo Renedo Hoyo se proclama campeón de España junior de 'kitesurf' en la modalidad 'big air'

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Hugo Renedo Hoyo, joven deportista riojano de 15 años, vecino de Albelda de Iregua, se ha alzado con la victoria en la competición de España de kitesurf en la modalidad de Big Air, celebrada en Tarifa (Cádiz). Hugo Renedo, que entrena habitualmente en el embalse La Loteta de Aragón, donde está federado, «ha demostrado un gran nivel y constancia en el agua, imponiéndose frente a algunos de los mejores riders del país», cuentan sus padres. Además, el joven riojano tuvo que superar «los heats más difíciles del campeonato, enfrentándose a grandes rivales tanto en el primer heat como en la final, lo que hace su triunfo aún más especial».

«Estoy súper orgulloso y contento con mi posición. Ha sido una experiencia increíble y un sueño cumplido. Quiero dar las gracias a Reedin, mi marca, por el apoyo que me brinda cada día y por confiar en mí», ha declarado el propio Hugo Renedo. El joven riojano también ha querido lanzar un mensaje a su tierra: «Me encantaría que en La Rioja se pudiera practicar más deportes de vela, ya que también tenemos condiciones de viento que se podrían aprovechar para impulsar este tipo de disciplinas«.

El 'kitesurf' es un deporte acuático en el que los participantes se deslizan sobre el agua con una tabla gracias a la tracción de una vela o cometa. Con esta victoria, Hugo Renedo se consolida como una de las jóvenes promesas del kitesurf nacional y sigue sumando experiencia para futuras competiciones. Recientemente fue octavo en el campeonato del mundo junior de la misma disciplina.