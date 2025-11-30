La Rioja se cuela entre las ocho mejores selecciones de fútbol del país

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:13 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Objetivo conseguido. Más que conseguido. Y es que la selección riojana Sénior masculina no solo se ha colado en los cuartos de final de la Copa de las Regiones UEFA, sino que además lo ha hecho como líder de su grupo al firmar una primera fase impoluta. Primero ganó a Castilla-La Mancha (0-2) –la anfitriona del torneo– en un partido muy completo y después puso la guinda al pastel al superar a Islas Baleares por 3-1 con los goles de Naim y Aitor Zunzunegui, por partida doble.

La Rioja viajaba a Alcázar de San Juan buscando extender la estela de las dos pasadas ediciones en las que logró pasó de ronda. Las sensaciones contra la anfitriona en su sede fueron inmejorables por lo que los pupilos de David Ochoa pisaron de nuevo el verde del Manuel Delgado Meco creyendo que la clasificación era casi una realidad. Solo había que darle forma. Y esa fe, de la que habló el seleccionador antes de subirse de nuevo al autobús, fue fundamental ya que ni pese a empezar perdiendo los riojanos bajaron los brazos.

Era el minuto 20 de partido cuando los baleares, que necesitaban ganar para tener alguna opción, se adelantaron en el marcador al aprovechar un rechace en el área tras una primera gran intervención de Benjamín. El meta riojano lo intentó, pero no pudo atajar el empeño de los delanteros rivales. Sin embargo, la selección riojana siguió creyendo y poco después de que se cumpliera la primera media hora de partido, Naim repuso las tablas en el marcador.

En el segundo tiempo el combinado balear salió peleón, no le quedaba otra si no quería acabar con su participación en la Copa. Buscó el segundo, pero La Rioja no concedió lo más mínimo poniendo tierra de por medio gracias a la puntería de Aitor Zunzunegui. El ariete jarrero, que ya venía de marcar contra Castilla-La Mancha, se adueñó del esférico en la frontal y no titubeó al disparar dentro de la red.

La Rioja no solo aprovechó la puntería de los suyos, también hizo buenos los errores de los baleares después de que se quedaran con uno menos cuando el crono marcaba el minuto 56. Los de David Ochoa fueron creciendo más y más, favorecidos por la superioridad numérica, hasta que el propio Zunzunegui sentenció en el minuto 89 con un precioso taconazo que puso el broche de oro a la participación riojana en esta primera fase de la Copa de la Regiones.

Las ocho selecciones clasificadas para los cuartos de final se enfrentarán entre ellas, mediante sorteo, por el sistema de eliminatorias a un solo partido.