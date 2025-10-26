LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tercero
Segunda Feb

Un partido para «salir con el cuchillo entre los dientes»

Ricardo Úriz, técnico blanquiazul tiene claro por dónde pasa las posibilidades de triunfo de los suyos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:54

Comenta

Partido importante el que afronta el Reina Proteínas Clavijo ante el Biele Iraurgi. Esta mañana, a partir de las 12.00 horas, se ... miden en el Palacio de los Deportes dos contrincantes con dinámicas diametralmente opuestas. Por un lado, el conjunto capitalino, que ha perdido sus tres encuentros ligueros y que llega de caer en Jaén en un choque que tenía en la mano y en Copa España en Castellón ante el Amics en un buen partido que no supo resolver en los minutos finales. Por su parte, los vascos llegan a Logroño plenos de moral, asentados en la zona alta después de tres victorias consecutivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  3. 3 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  4. 4 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6

    Regreso al seminario de Albelda
  7. 7

    Capuletos y Montescos en Los Lirios
  8. 8

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  9. 9

    Gazi Khalidov, campeón de España
  10. 10

    Mismos errores, mismo resultado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un partido para «salir con el cuchillo entre los dientes»

Un partido para «salir con el cuchillo entre los dientes»