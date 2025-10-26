Un partido para «salir con el cuchillo entre los dientes»

Partido importante el que afronta el Reina Proteínas Clavijo ante el Biele Iraurgi. Esta mañana, a partir de las 12.00 horas, se ... miden en el Palacio de los Deportes dos contrincantes con dinámicas diametralmente opuestas. Por un lado, el conjunto capitalino, que ha perdido sus tres encuentros ligueros y que llega de caer en Jaén en un choque que tenía en la mano y en Copa España en Castellón ante el Amics en un buen partido que no supo resolver en los minutos finales. Por su parte, los vascos llegan a Logroño plenos de moral, asentados en la zona alta después de tres victorias consecutivas.

Ricardo Úriz, técnico blanquiazul tiene claro por dónde pasa las posibilidades de triunfo de los suyos. «La realidad es que tenemos que entender que desde el principio debemos poner el listón mucho más alto a nivel defensivo, a la hora de jugar con intención, de ser valientes, de ir a por el equipo contrario y no especular. Creo que cuando somos capaces de entenderlo así, somos un equipo duro y difícil y tenemos que alargar esos momentos y ser más consistentes a lo largo del partido, poder tener más opciones y no depender de detalles finales. Vamos a intentar creer mucho más en el acción a acción que en el resultado final», recalcó el preparador navarro en la rueda de prensa previa al encuentro.

En resumen, toca encontrar la mejor versión del Clavijo. «El equipo tiene una versión buena pero luego tenemos que controlar cuando hay momentos de cansancio o de precipitación. No queremos dudas, queremos ser valientes, queremos jugar con intención, queremos ser agresivos en defensa y controlar el rebote», incidió Úriz, que avisó de que «nos enfrentamos a un equipo precisamente que está en el otro lado, en el lado de la confianza, en el lado de que todas las cosas le salen, y nosotros tenemos que entender que jugamos en casa ante un buen equipo».

«La realidad es que la competición no espera a nadie. Para poder tener opciones de victoria tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes, salir duros y con mentalidad», incidió.