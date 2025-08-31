LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Zabala espera la pelota, con José Javier Zabaleta al fondo. La Rioja

Zabala y Zabaleta tendrán otra oportunidad en Logroño

Aspe piensa en unirlos por tercer año consecutivo en su persecución por ganar el título de San Mateo, que se les ha negado en 2023 y 2024

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:10

Javier Zabala será uno de los puntales de la feria de San Mateo, cuyo formato y composición se anunciarán mañana lunes, con los protagonistas en ... la fotografía del día. Aspe parece dispuesta a apostar por dar una tercera oportunidad al riojano como compañero de José Javier Zabala. Ambos han llegado a la final en las dos últimas ediciones y en ambas han perdido. Queda por saber el futuro de los otros dos pelotaris riojanos en el cuadro profesional, Darío Gómez y Rubén Salaverri, que podrían repetir el papel del pasado año, con una jornada previa para ganarse el puesto en el torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  2. 2 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  5. 5 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  6. 6

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  7. 7

    Ana María será enterrada en Mansilla
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  10. 10 Pradillo celebra su procesión sin cruzar la N-111: «Lo que podía haber dividido, ha unido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zabala y Zabaleta tendrán otra oportunidad en Logroño

Zabala y Zabaleta tendrán otra oportunidad en Logroño