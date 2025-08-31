Zabala y Zabaleta tendrán otra oportunidad en Logroño

Javier Zabala será uno de los puntales de la feria de San Mateo, cuyo formato y composición se anunciarán mañana lunes, con los protagonistas en ... la fotografía del día. Aspe parece dispuesta a apostar por dar una tercera oportunidad al riojano como compañero de José Javier Zabala. Ambos han llegado a la final en las dos últimas ediciones y en ambas han perdido. Queda por saber el futuro de los otros dos pelotaris riojanos en el cuadro profesional, Darío Gómez y Rubén Salaverri, que podrían repetir el papel del pasado año, con una jornada previa para ganarse el puesto en el torneo.

Diez días, del 19 al 28 de agosto. Éstas son las fechas, que entrañan novedades ya que las dos empresas están dispuestas a replicar el formato de torneo de este verano, con una competición A y otra B, esta última reforzada ya que son muchos los pelotaris que se quedarán fuera.

En sí, San Mateo será una réplica de San Fermín. Tanto en Serie A como en serie B, las seis parejas jugarán una liguilla de semifinales de tres partidos, aunque dos de esos dúos se ganarán la plaza los días 19 y 20 de septiembre, en los que se celebrarán las dos eliminatorias libres. El pasado año estuvieron en ambas Salaverri y Darío y los dos se ganaron el derecho a pelear por el último gran trofeo del verano. El pelaire se clasificó con Rezusta en la zaga y el fuenmayorense, con Artola cerca del frontis.

Ambos llegarán a San Mateo desde puntos muy diferentes. Darío protagoniza un verano fantástico en juego y sobre todo en resultados, por lo que es lógico pensar que incluso entre en el torneo directamente, aunque de las tres plazas hay dos adjudicadas: Altuna y Zabala. Además, el pelaire tuvo el pasado año la mala fortuna de lesionarse y no jugar la liguilla de semifinales, en la que fue sustituido por Peio Etxeberria, que acabó ganado el torneo junto a Rezusta.

Rúbén Salaverri se recupera de una lesión que le ha mantenido mucho tiempo alejado del frontón y progresa satisfactoriamente, si bien necesita partidos para mejorar sensaciones y seguir cogiendo confianza. El viernes por la noche jugó en Elgoibar, aunque perdió.