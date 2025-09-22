LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala se lamenta con Zabalaeta a su lado. LOF
Pelota

Zabala y Zabaleta no encuentran el camino

La pareja riojano-navarra pierde ante Altuna-Ezkurdia y el delantero logroñés acaba con la mano derecha tocada y este miércoles será sustituido por Elordi

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:36

Altuna y Ezkurdia se impusieron este lunes en un Adarraga repleto a Zabala y Zabaleta. «Partido muy duro, no esperábamos ganarlo 22-15», reconocía el ... delantero de Amézqueta al final. Fueron mejores y supieron qué hacer para ganar. Al contrario que la doble Z, Zabala-Zabaleta, que no encontró en ningún momento la hoja de ruta correcta para llevarse el triunfo.

