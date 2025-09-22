Zabala y Zabaleta no encuentran el camino

Altuna y Ezkurdia se impusieron este lunes en un Adarraga repleto a Zabala y Zabaleta. «Partido muy duro, no esperábamos ganarlo 22-15», reconocía el ... delantero de Amézqueta al final. Fueron mejores y supieron qué hacer para ganar. Al contrario que la doble Z, Zabala-Zabaleta, que no encontró en ningún momento la hoja de ruta correcta para llevarse el triunfo.

Acabó muy contrariado el delantero logroñés que además cerró la tarde con la mano derecha muy tocada y este miércoles no jugará y será sustituido por Elordi. Tampoco tuvo tiempo Zabala para atender a los medios de comunicación al final del choque.

Había dos grandes dudas antes de empezar el partido. La primera era saber cómo respondería Zabaleta, que no llegaba muy fino a este tramo final del verano. Lo hizo bien, de más a menos. La segunda duda, qué resultado daría el formato de dos delantero con Ezkurdia en la zaga. La nota fue alta. «El mérito de todo lo tiene Joseba (Ezkurdia), porque es muy difícil jugar atrás con el frontón lleno y sin apenas haber entrenado», subrayaba Altuna.

El arranque de Javier Zabala fue bueno obligando a Altuna en pared, pero el de Amézqueta se revolvió con una tacada inicial (4-1), incluida una apertura de zurda al ancho de las que hay que enseñar a los chicos y chicas que empiezan.

Replicaron azules con un tanto de cada uno, los dos de bella factura, un parada al rincón y un pelotazo a la zaga. (4-3). En ese momento, el partido pintaba más a colorado, con Ezkurdia muy cómodo en la zaga, sin sufrir en exceso. No encontraban los azules la manera de hacerle daño.

Mientras, Altuna seguía a lo suyo. Tiraba de manual para abrir a Zabala y acabar atrás. Y volvió a pescar en la zaga en el siguiente tanto (8-5). Subieron entonces la temperatura del frontón los azules llevando la igualada al marcador (8-8). «Sí se puede», coreaba el Adarraga. Había ganas de más.

Y azules no ganaron el siguiente porque Zabala se equivocó cuando tenía pelota franca para cerrar. Pero en el siguiente tanto se desquitó y firmó un dos paredes angulado, con la zurda, que sorprendió a Altuna y puso al respetable en pie. Con la inercia lograda lanzó el cuerpo para acabar de volea tras el resto de Ezkurdia (9-10).

Eran los mejores minutos de pelota del partido. En el siguiente tanto los cuatro pelotaris de la noche se enredaron en el rincón y el más certero fue Ezkurdia viniendo desde atrás y soprendiendo a azules (10-10).

Partido roto

Apartir de ahí llegaron los peores momentos de la pareja azul, con errores en la zaga y malas decisiones en la delantera. El electrónico se decantó ya para colorados (17-11) y Zabala solo pudo dejar en este tramo de partido un gancho de sobresaliente (14-11) poco botín para intentar ganar a dos pata negra como Altuna y Ezkurdia.

La mala racha la cortó Zabaleta con un gran golpe que no pudo devolver Ezkurdia (17-12). Emergió entonces la figura de Altuna para protagonizar una parada al ancho tras un tanto muy peloteado en el que siempre llevó la iniciativa (19-12) y repetir al ancho en el tanto siguiente (20-12).

Y con todo perdido la doble Z se soltó y comprimió algo el marcador gracias a un volea definitiva de Zabala, una parada al rincón del logroñés que Altuna no logró levantar y otro tanto del riojano que encontró el pique de pared para hacer inútil la estirada de Altuna (20-15). Volvieron los gritos de «Sí se puede» en el Adarraga.

Zabala se equivocó en el siguiente tanto y dejó vivo a Altuna, que no falló (21-15). El duelo se cerró con un saque directo para colorados (22-15).

En el partido que abría la tarde Elordi y Gabirondo se impusieron a Murua y Bikuña (22-15).