Zabala, único riojano en la liguilla de cuartos

Una vez concluido el fin de semana ya se conoce la identidad de los cuatro pelotaris que completan la liguilla de cuartos de final del ... Cuatro y medio. Larrazabal y Ezkurdia, en el grupo B, y Javier Zabala y Bakaikoa, en el grupo A, se volverán a vestir de blanco este fin de semana en una primera jornada de cuartos de final que ya conoce sus sedes y emparejamientos.

Los aficionados a la pelota tendrán doble ración este viernes. El polideportivo de Villava abre el fin de semana (18.00 horas), con el festival que incluye un partido por parejas (todavía por determinar) y dos partidos del Cuatro y medio. En el duelo de la Serie A, Jaka se enfrentará a Peio Etxeberria, y en el de Serie B será Agirre quien juegue contra Salaberria.

Un poco más tarde, a las 21.15 horas (ETB1), desde Azcoitia, otro festival con el mismo programa. Arranca con un duelo de Serie B, Egiguren V contra Senar para, a continuación, acoger un duelo de la Serie A entre Ezkurdia y Larrazabal. Se finalizará con un partido de parejas aún por determinar.

El sábado la atención se traslada a Bilbao, 17.30 horas (ETB1), con dos duelos de la jaula. En el partido de Serie B, Eskiroz se enfrenta a Amiano. Y en el estelar, el correspondiente a la Serie A, Altuna III se mide a Peña II.

Y el domingo llega el turno para el riojano Javier Zabala, que inicia su andadura en los cuartos de final en el frontón Jai Alai de Lecumberri (17.30 horas, ETB1). El delantero logroñés se mide a Bakaikoa –vencedor del Serie B de la pasada edición–, un rival incómodo que ya pasaportó a Artola en octavos de final. Cuidado con él.

En el duelo de Serie B Eskiroz se enfrentará a Amiano y el festival se completará con un partido de parejas: Ezkurdia-Gaskue contra Peio Etxeberria-Martija.

Derrotas de Darío y Salaverri

Aunque inicialmente fueron dos los riojanos incluidos en el Cuatro y medio –Darío y Zabala–, la lesión de Morgaetxebarria le abrió un espacio también a Salaverri II, en el torneo Serie B.

El zaguero de Fuenmayor cayó sin apelación ante Eskiroz (2-22). Fugaz aparición para un torneo que no es el suyo.

Más disputado estuvo el duelo entre riojanos del pasado sábado. Darío y Zabala se vieron las caras el pasado sábado en el frontón La Juventud de Soria. Al final, victoria del logroñés (19-22) en un partido que casi siempre tuvo controlado Zabala pero que a punto estuvo de perderlo. Por fortuna para él, tampoco Darío tuvo su tarde.

Javier Zabala tiene por delante ahora tres partidos en la liguilla de cuartos para confirmar su progresión en una distancia en la que ya se desempeñó con éxito en el Cuatro y medio navarro, llegando a la final y perdiendo contra Peña II en un partido que parecía tener atado.