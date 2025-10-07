LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Zabala coge aire, agachado junto a la pegatina del Cuatro y medio. Sonia Tercero
Pelota

Zabala, único riojano en la liguilla de cuartos

El delantero logroñés cierra la primera jornada, el domingo, enfrentándose a Bakaikoa en el frontón de Lecumberri

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 7 de octubre 2025, 07:43

Comenta

Una vez concluido el fin de semana ya se conoce la identidad de los cuatro pelotaris que completan la liguilla de cuartos de final del ... Cuatro y medio. Larrazabal y Ezkurdia, en el grupo B, y Javier Zabala y Bakaikoa, en el grupo A, se volverán a vestir de blanco este fin de semana en una primera jornada de cuartos de final que ya conoce sus sedes y emparejamientos.

