Zabala saca su versión más competitiva

«En el Cuatro y medio hay que tener bien amueblada la cabeza para saber sufrir en los momentos decisivos y hay que tener fuerza ... mental para acabar un partido así». No mostraba excesiva felicidad ante las cámaras de EiTB Javier Zabala tras ganar 20-22 a Peña II en un durísimo partido, con tantos de mucho desgaste pero también de enorme calidad. El logroñés sigue vivo en el torneo y se jugará el pase a semifinales ante Altuna.

El amezquetarra es un adversario de postín que ya tiene la clasificación en el bolsillo tras ganar en las dos primeras jornadas. Es el riojano el que se la juega, pero Zabala muestra su cara más competitiva en esas ocasiones, como la que se ha ganado tras doblegar a otro contrincante de mucha categoría como el tolosarra y, encima en su cancha, en el Beotibar de la localidad guipuzcoana. «Jokin es un buen rival para un partido definitivo. Pero el todo o nada saca mi mejor versión y es lo que voy a tener que hacer para ganar», incidió un Zabala que parecía bastante más entero que en la primera jornada, cuando cayó ante un Bakaikoa la pasada semana (21-22) de menos calidad que Peña pero peleón como no hay otro en la pelota actual.

Y eso que a punto estuvo de repetirse el amargo guion de la pasada semana en Lecumberri. Porque el logroñés dominó desde el principio y mantuvo a raya a su rival hasta el 11-16. Peña reaccionó hasta ponerse por delante con el 18-17. Zabala logró una tacada que parecía ya definitiva (18-21) y entonces aparecieron los fantasmas del pasado domingo.

Pero este final no se pareció al pasado. Porque Javier tuvo esa cabeza fría y bien amueblada que él mismo dijo que había que tener cuando se juega en la jaula y, con el 20-21 en el luminoso, firmó un tanto en el que mostró solidez, paciencia y calidad para culminar el necesario triunfo para seguir soñando con las semifinales del Cuatro y Medio.

Frente a frente estaban dos pelotaris con mucha calidad en los cuartos delanteros que brindaron auténticos puntazos. Tanto Zabala como Peña buscaron desgastar al rival moviéndolo de un lado al otro para concretar el tanto en cuanto veían la posibilidad de acabar la jugada.

Como en el tercer y cuarto tanto del logroñés. En el primero, llevó al guipuzcoano de lado a lado para finiquitar con un perfecto dos paredes ya inalcanzable. En el segundo, un dos paredes de Zabala fue respondido con una dejada de Peña que parecía definitiva, pero el capitalino se lanzó a por la pelota y la devolvió abierta donde ya el tolosarra no podía llegar. El mejor punto estaba por llegar y, dado el momento del partido parecía casi definitivo. Fue el que supuso el 11-16. El larguísimo intercambio de golpes acabó con Zabala abriendo a Peña al ancho para finiquitar con un acertado remate inalcanzable junto a la pared. Soberbio.

Peña también tuvo sus momentos, con tantos largos que acababan con un golpe que aceleraba la pelota como solo saben hacer los elegidos. Pero Zabala fue un poco mejor y se llevó una merecida victoria. «El trabajo no está hecho. Quiero estar en semis», dijo tras el partido. Tocará entonces volver a conquistar el Beotibar.