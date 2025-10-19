LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zabala se lanza a por una pelota. Igor Martín
Pelota

Zabala saca su versión más competitiva

El logroñés supera a Peña en un partido muy igualado que supo rematar y se gana el derecho a jugarse ante Altuna el pase a semifinales

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:28

Comenta

«En el Cuatro y medio hay que tener bien amueblada la cabeza para saber sufrir en los momentos decisivos y hay que tener fuerza ... mental para acabar un partido así». No mostraba excesiva felicidad ante las cámaras de EiTB Javier Zabala tras ganar 20-22 a Peña II en un durísimo partido, con tantos de mucho desgaste pero también de enorme calidad. El logroñés sigue vivo en el torneo y se jugará el pase a semifinales ante Altuna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  2. 2

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  3. 3 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  4. 4 Fisioterapia Pérez
  5. 5

    Las claves del crimen de Los Lirios
  6. 6 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  7. 7 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  8. 8

    El mundo a través de los ojos del autismo
  9. 9

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  10. 10

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zabala saca su versión más competitiva

Zabala saca su versión más competitiva