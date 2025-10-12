Zabala se estrella contra el muro de Bakaikoa

Jugaba en casa Joanes Bakaikoa. En Lecumberri, a escasos treinta kilómetros de su natal Echarri-Aranaz. Así que, cuando el navarro culminó la remontada ante ... Javier Zabala con un último tanto de saque y remate la grada del Jayan Jai explotó en júbilo. Bakaikoa estaba al borde del abismo cuando el logroñés puso en 17-21 tras una enorme defensa y concluir a su favor con la izquierda al ancho.

Pero Joanes es un muro. No es el mayor esteta sobre la cancha, pero explota al máximo su físico prodigioso y cuenta con una moral a prueba de bombas que, sin embargo estuvo a punto de echar abajo Zabala mediado el partido. El navarro se llevó una gran victoria por 22-21 en el primer choque de la liguilla del Cuatro y medio. El capitalino, por contra, se queda sin ese primer triunfo que rozó y que es tan importante en una competición tan corta y exigente porque da una vida extra al que la consigue.

Bakaikoa es un rival pesado para el contrario y Zabala lo sabía. Intentó mantenerlo de inicio lejos del frontis. Dos errores del de Echarri-Aranaz. Se estrenó el navarro con un tanto bien trabajado en la siguiente ocasión.

Llegó la primera tacada importante para Javier que comenzó con dos grandes defensas culminadas con otros golpes ganadores. El marcador señalaba un 2-9 que poco después se transformó en un mejor 4-12.

En el descanso Bakaikoa salía fuera del frontón para tomar aire y soltar su frustración. Zabala estaba siendo mejor y se mostraba sólido físicamente, aunque en el 4-9 había mostrado gestos ostensibles de dolor en su derecha.

Pero a partir de aquí Joanes decidió ir golpe a golpe, tanto a tanto. Con pequeñas tacadas fue recortando la diferencia aunque Zabala iba sumando hacia el 22.

Y llegó el 17-21. Un puntazo para un Zabala que, aunque visiblemente cansado, estaba ya a un pasito del triunfo. El paso más difícil. Bakaikoa había seguido pegando a todo lo que le llegaba con mayor y menor acierto pero, cuando peor estaban las cosas, encontró en el saque su mejor aliado. El riojano no encontró respuesta y el navarro sumó su tacada más larga, la que le llevó a una épica remontada ante un cabizbajo Zabala.