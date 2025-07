Zabala no jugará el primer partido del Masters por molestias en su derecha

Malas noticias para la pelota riojana. Javi Zabala no jugará este viernes en Barakaldo. en el partido que abre el Masters. El riojano estaba anunciado ... junto a Jon Mariezkurrena para hacer frente a Jaka y Zabaleta, pero sus manos no se lo permiten y tendrá que esperar al menos hasta el 26 de julio, día en el que está anunciado en Elizondo.

El delantero atravesaba por un buen momento de juego, con grandes actuaciones en el Cuatro y medio de San Fermín, torneo en el que llegó a la final del 7 de julio, pero su mano derecha le ha dicho que es momento de parar. Ya jugó muy tocado el pasado lunes, en parejas, y este jueves ha hecho dos pruebas en el frontón alternado el formato de los tacos para protegerse del dolor. No es un dolor concreto, sino que aparece en el momento más inesperado.

El delantero ha estado trabajando toda la semana con su fisioterapeuta y se ha protegido la mano con el objetivo de darle descanso y recuperar pensando en la cita de este viernes. Sin embargo, no llega a tiempo o no llegaría en las mejores condiciciones y Zabala no solo piensa en jugar bien cada partido que encara sino en el largo verano que tiene por delante. Además de las siete primeras jornadas que tenía garantizadas en el Masters, el riojano está anunciado en el torneo de La Blanca y será uno de los protagonistas de la feria de San Mateo. Y a las tres citas une muchos festivales de verano. Las empresas ya han decidido quién suple a Zabala en Baracaldo mañana viernes con la idea que de el logroñés reaparezca el 26 de julio para medirse a Ezkurdia e Iztueta en Elizondo. Y su sustituto es Peio Etxeberria, ganador en San Fermín.