Zabala gana en la agonía

Darío Gómez y Javier Zabala repitieron papel en el Cuatro y medio, esta vez en el de empresas, y el logroñés se impuso al pelaire ... por un sufrido 19-22 cuando tenía una enorme ventaja para ganar el partido con comodidad. «Menos mal que ha fallado Darío el último saque, porque me costaba un mundo hacer un tanto», reconocía Zabala, que ya está dentro de la liguilla del torneo, junto a Bakaikoa, Altuna yPeña, objetivo con el que ambos viajaban a Soria.

Los partidos son tan cambiantes como las mentes. Darío comenzó como los ángeles para pasar a convivir con los diablos y terminar a las puertas de la gloria. Y Zabala, todo lo contrario. No empezó bien, aparecieron viejos fantasmas, cogió ritmo y acabó más extenuado mental que físicamente porque después de verse con 9-20 sentía que no era capaz de rematar la faena.

Darío arrancó con un saque ganador y dos finalizaciones soberbias con el gancho. 3-0. Zabala, al que le costó coger las distancias, rompió el ritmo con una volea tras un tanto durísimo, quizá el que más, y aprovechó dos erres de su paisano, una secuencia de saque y gancho y un saque ganador, el primero de ocho, para ponerse por delante, 3-5. Y ahí se mantuvo hasta el final.

El partido entró en un intercambio de tantos de suma desigual. Mientras Darío lograba uno, Zabala acumulaba tres, hasta que ambos se vieron con 6-11 y la primera ruptura de partido palpable. Darío mandó la pelota al colchón inferior al intentar responder la carambola y ese 8-12 marcó el primer descanso.Darío estaba desconectado yZabala caminaba con paso firme. No necesitaba mucho el logroñés, simplemente mantener claras sus ideas. Reapareció con un saque ganador, jugada con la que hacía mucho daño a su oponente, y enlazó una racha que le llevó hasta el tanto vigésimo, con cinco tantos ganados, ocho saques y seis errores de Darío. Los tantos suman igual.

Reacción estéril

Zabala estaba a las puertas de la clasificación cuando se le aparecieron los fantasmas o diablos que habían atenazado a Darío. El pelaire cambio el saque y buscó la jugada inicial desde la pared y abriendo al ancho, lo que puso en problemas a Zabala. Olo ganaba o le obligaba mucho al logroñés. Su cuenta fue creciendo. Tanto como para creer en la victoria. No perdía nada por creer, porque minutos antes estaba abocado a la derrota.

Sacar y rematar. Zabala estaba cada vez más incómodo, aunque si hay un rasgo que define al pelaire es el de artista, para lo bueno y para lo malo. Con 15-20 y el saque cometió una falta. «Si arriesgas puedes errar», admitió al finalizar el partido. Con 15-21 parecía todo hecho, salvo para Zabala, que respondió a la falta de su compañero con otra propia, 16-21. Se acercó Darío tres tantos más con dos pelotas pegadas a la pared. 19-21. Tenía una buena opción de cambiar el rumbo por completo, pero cogió el saque y cometió pasa. Se acabó y Zabala respiró.