Darío se prepara para golpear la pelota ante la atenta mirada de Zabala. Jesús Andrade
Pelota

Zabala gana en la agonía

El delantero logroñés se clasifica para jugar la liguilla del Cuatro y medio tras derrotar en Soria a un Darío que soñó con la remontada

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:39

Comenta

Darío Gómez y Javier Zabala repitieron papel en el Cuatro y medio, esta vez en el de empresas, y el logroñés se impuso al pelaire ... por un sufrido 19-22 cuando tenía una enorme ventaja para ganar el partido con comodidad. «Menos mal que ha fallado Darío el último saque, porque me costaba un mundo hacer un tanto», reconocía Zabala, que ya está dentro de la liguilla del torneo, junto a Bakaikoa, Altuna yPeña, objetivo con el que ambos viajaban a Soria.

