Zabala dice adiós al Manomanista

Adiós. Javier Zabala se despide del Manomanista a las primeras de cambio. Derrota ante Darío y derrota ante Altuna. Dos son muchas en este torneo. ... El riojano comenzó bien, pero no mantuvo el ritmo a pesar de verse con 8-15 en el marcador. Altuna reaccionó y se fue directo hacia el triunfo, victoria que le abre la puerta de las semifinales. Si gana a Darío, seguirá en la pelea y si el riojano es el que vence el 4 de mayo será él quien pugne por jugar la final.

Altuna 22 - 15 Zabala Duración: 54 minutos

Pelotazos: 261

Saques: Altuna, 6; Zabala, 1 .

Faltas: Altuna, 0; Zabala, 0.

Pasas: Altuna, 0; Zabala, 0.

Ganados: Altuna, 13; Zabala, 6.

Perdidos: Altuna, 6; Zabala, 3 .

Marcador: 0-6, 1-6, 1-7, 2-7, 2-8, 3-8, 3-9, 6-9, 6-10, 7-10, 7-11, 8-11, 8-15 y 22-15.



Incidencias: Frontón Atano. San Sebastián. Buena entrada.

Javi Zabala llegó contrariado a San Sebastián. No le gustaba el material y sabía que su enemigo no era uno más en el torneo, pero la cancha pone a cada uno en su sitio. Y Altuna, el pelotari de la regularidad, no está en sus mejores condiciones a tenor de lo visto. Era el momento. Y el riojano puso distancia desde el primer momento hasta fijar una renta inicial seis tantos, 0-6, que dinamitaba el pensamiento de la grada en el Atano III, pero el marcador era real.

El amezquetarra era un pelotari tan incómodo como el visto frente a Larrazabal. Mandaba el riojano, sereno y certero. Enlazó Altuna tres tantos, dos de aire y uno de dejada, para poner el 3-8 en el electrónico y dar paso al inicio de su resistencia. Entraba así el enfrentamiento en un intercambio de tantos, 3-8, 4-9 o 6-9 que mantenían el interés. Las pelotas andaban y permitían a Zabala explotar su zurda ante de entrar en un cruce de errores, dos de Altuna y uno de Zabala, hasta fijar el 8-11 en el marcador. Crecía el Logroñés y aprovechaba su saque para poner tierra de por medio hasta el 8-15. Recta final, la más importante, la más peligrosa. Ahí se quedó Zabala.

Retomó el saque el vasco y el logroñés inició su particular viacrucis. Altuna comenzó a hacer mucho daño con el primer golpe. Ligó remates cerca del frontis con pelotazos y empató el duelo, 15-15, antes de iniciar la cuenta atrás frente a la impotencia de Zabala. Una pelota a la chapa le dio la primera renta al vasco, 16-13, y ya no soltó a su presa. Tres saques y tres tantos sentenciaron la suerte de Zabala, que en unos minutos pasó de verse con la puerta de semifinales abierta a sentir que el torneo se había acabado para él. Altuna acaba de firmar un 14-0 a su favor. Excesivo.