Zabala y Darío repetirán en el Manomanista

Javier Zabala y Darío Gómez jugarán el Manomanista que arrancará presumiblemente el primer fin de semana de abril y concluirá el 1 de junio. Al ... menos ésta es la intención de Aspe, que debe definir qué seis pelotaris alinea en un torneo que el año pasado ganó Jokin Altuna y que en el actual aspirará a levantar el trofeo de campeón una vez más.

La pelota está inmersa en la segunda jornada de la liguilla de las semifinales del Parejas, pero el ritmo de los despachos va más allá que el día a día de la cancha. En principio, la competición mantiene el orden del pasado año, con octavos de final, liguilla de cuartos de final, semifinales y final. Cada empresa pondrá en juego a seis pelotaris.

Altuna III, vigente campeón, y Zabala son indiscutibles como cabezas de serie y entrarían directamente en cuartos de final. El riojano comenzó el pasado año en octavos, ronda en la que ganó a Urrutikoetxea. Así, llegó a semifinales y perdió ante Unai Laso. Junto a ellos aparecen Elordi, campeón en 2023, Darío, indiscutible por sus resultados en la competición, Ezkurdia, dueño de credenciales similares a las del riojano, y Peio Etxeberria, quien esta semana ya ha completado en Idiazabal una sesión específica de frontón. Quien no estará es Beñat Rezusta.

La duda de Aspe es José Javier Zabaleta. Su mano derecha no está en condiciones. Los responsables la empresa recuerdan aún lo que supuso la inclusión in extremis de Zabaleta en lugar del anunciado Peio Etxeberria el pasado año. Escarmentados, quieren tener en primer lugar todos los datos en su mano antes de diseñar el recorrido de unos y otros. Su eliminación prematura del Parejas concede al zaguero navarro tiempo para una preparación técnica de la especialidad que le ha resultado imposible los años anteriores. Ahora bien, para ello necesita tener lista la mano derecha, condición que no se cumple por ahora.

Mariezkurrena, en duda

Baiko también tiene muy perfilada la lista de seis manistas, pero la promotora bilbaína está inmersa en la recta final del Parejas, con tres dúos en competición. El nombre propio es Jon Mariezkurrena, uno de los zagueros aspirantes al título del momento. Si se clasificara para la final, fijada la semana anterior a los octavos de final, cabría la opción de que la empresa le guardase una plaza, organizara una o varias previas y en caso de ser necesario repescase a alguno de los eliminados, como ocurrió en 2024 con Urrutikoetxea.

Baiko tiene en sus filas a dos cabezas de serie, Unai Laso e Iñaki Artola, más un campeón manomanista, Erik Jaka. Peña II podría acompañar a los tres. Para completar el cartel estarían el citado Mariezkurrena, Larrazabal, quien como campeón del Serie B posee el derecho a intervenir como mínimo en una previa, Urrutikoetxea y Bakaikoa, presentes ambos la pasada edición en la parrilla de salida.