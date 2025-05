Zabala busca una victoria intrascendente en su despedida

Luismi Cámara Logroño Sábado, 3 de mayo 2025, 11:11 Comenta Compartir

No ha sido la liguilla soñada por Javier Zabala. El logroñés entraba directamente en la fase de cuartos de final después de ganarse el rol ... de cabeza de serie en el Manomanista del año pasado. Sin embargo, el riojano no se ha encontrado cómodo en ninguna de las dos jornadas disputadas y llega al último festival con dos derrotas y sin ninguna posibilidad de clasificarse para las semifinales. Todo lo contrario que su rival de esta tarde en el Labrit. Larrazabal no ha podido estrenarse mejor en el mayor de los torneos y saltará a la cancha del frontón pamplonés con el billete para las semifinales ya sellado sin tener que esperar al trascendental partido de mañana entre Darío y Altuna III en Bilbao.

Zabala, al menos, quiere darse la satisfacción de despedirse con un triunfo del Manomanista tras caer en la primera jornada en el duelo regional con Darío (22-17) y la semana siguiente con Altuna (22-15). El capitalino se vino abajo en el tramo final de estos dos enfrentamientos, algo que tendrá que evitar si quiere doblegar a un Larrazabal en estado de gracia que ha elevado más si cabe su habitual nivel de energía. En la elección de material, Javier se decantó por una pelota de 107 gramos, al límite máximo permitido por el reglamento, y por una segunda de 105.3. El joven delantero alavés, por su parte, se decantó por dos esféricas que marcaron en la báscula 105.8 y 105.9 gramos. El rival de Larrazabal en las semifinales será el ganador del Artola-Peio Etxeberria que tendrá lugar el domingo 11 de mayo en Eibar. El duelo entre el riojano y el de Amurrio en el Labrit llegará después del Jaka-Iztueta contra Elordi-Zabaleta que abrirá el festival a las 17.15 horas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión