Zabala en Azcoitia, Darío en Agoncillo

La cuarta victoria es el objetivo de esta semana. Javier Zabala la perseguirá el viernes en Azcoitia, Darío Gómez lo hará el sábado en Agoncillo.

Los riojanos podrían dejar prácticamente certificada en esta quinta jornada del Masters CaixaBank la clasificación para las semifinales del torneo, el logroñés en Primera y el pelaire en el B.

Mañana se abre en Mallavia la quinta jornada del torneo de Primera. El festival nocturno (comienza a las 21.30 horas) tendrá como partido estelar el protagonizaso por Ezkurdia e Iztueta por un lado y Elordi y Albisu por la otra. En el choque que abre la velada, Urrutikoetxea y Morgaetxebarria se miden a Peio Etxeberria y Eskuza.

El viernes llega quizás el partido más interesante de esta jornada en Primera. Los líderes imbatidos Zabala y Mariezkurrena II se ven las caras contra Altuna III e Imaz, que han ganado la mitad de los cuatro choques que han disputado hasta el momento. El amezquetarra, que llega tras acumular últimamente muchos partidos con desigual suerte, se mide al riojano y al zaguero de Berriozar, que le ganó en La Blanca en Vitoria y que parece haberle tomado la medida.

En Agoncillo, Darío volverá a jugar en La Rioja tras hacerlo el domingo pasado ante los suyos por San Lorenzo en Ezcaray. El pelaire, junto a Eskiroz, tiene un difícil reto ante Zubizarreta III y Bikuña. El de Atáun y el donostiarra pueden dar alcance a los líderes del torneo B si consiguen castigarles con la primera derrota en la fase regular.