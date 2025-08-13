LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Zabala. Sonia Tercero
Pelota

Zabala en Azcoitia, Darío en Agoncillo

os riojanos podrían dejar prácticamente certificada en esta quinta jornada del Masters CaixaBank la clasificación para las semifinales del torneo

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:59

La cuarta victoria es el objetivo de esta semana. Javier Zabala la perseguirá el viernes en Azcoitia, Darío Gómez lo hará el sábado en Agoncillo.

  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño
  10. 10

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local

