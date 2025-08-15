Zabala se mide a Altuna con el Masters como atractivo

Javi Zabala y Jon Mariezkurrena vuelve a unir fuerzas dentro del Masters y afronta esta tarde en Azkotia su cuarto partido con el reto de ... ganar y, además, de mantenerse al frente de la clasificación, liderato que han alcanzado tras ganar sus tres primeros encuentros.

El delantero riojano disfrutó de una cómoda victoria en Sunbilla en el que era su primer partido en el torneo, ya que en las dos primeras jornadas le suplió Peio Etxeberria, con éxito en ambas. En aquel primer partido de Zabala, éste y el navarro se impusieron con claridad a Elordi y Albisu por 22-8, si bien el de esta tarde es un encuentro muy diferente. Los rivales son Altuna e Imaz.

La pareja de guipuzcoanos ha protagonizado cuatro encuentros ya, repartidos en victorias y derrotas. Comenzaron muy bien, con dos triunfos consecutivos, pero sus prestaciones han bajado en las dos jornadas más recientes, con sendas derrotas frente a Peña y Martija, y ante Ezkurdia e Iztueta.

Para Zabala tener a Altuna como adversario siempre es un aliciente y un reto. Se presume un duelo con dominio de Marizekurrena lejos del frontis, en pegada, si bien Imaz es uno de esos pelotaris que responde y mantiene el tipo, aunque se vea sometido.

La quinta ronda del Masters comenzó anoche en Mallabia –al cierre de esta edición se jugaba el estelar, con Ezkurdia e Iztueta frente a Elordi y Albisu– y seguirá, el torneo, avanzando en este largo de de semana. Hoy tienen cita en Meñaka Peio Etxeberria y Morgaetxebarria, que se miden a Zubizarreta y Bikuña en el Serie B.

Mañana llegará a la localidad de Agoncillo, con Darío Gómez como gran protagonista, y Buñuel, mientras que el domingo las citas serán en Zarauz, donde también jugará Darío, y en Vitigudino.