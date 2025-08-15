LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Zabala, en el frontón Navarra Arena. SONIA TERCERO
Pelota

Zabala se mide a Altuna con el Masters como atractivo

El delantero riojano y Mariezkurrena buscan su cuarto triunfo y mantener el liderato, mientras que el amezquetarra e Imaz intentarán no descolgarse

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025

Javi Zabala y Jon Mariezkurrena vuelve a unir fuerzas dentro del Masters y afronta esta tarde en Azkotia su cuarto partido con el reto de ... ganar y, además, de mantenerse al frente de la clasificación, liderato que han alcanzado tras ganar sus tres primeros encuentros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  2. 2 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  3. 3 Un logroñés detenido por vender camisetas y bolsos falsos
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5

    Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro
  6. 6

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  7. 7 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  8. 8 El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño
  9. 9 Sorprendido en Agoncillo con cocaína y hachís en su vehículo
  10. 10 La feliz transformación del blanco al tinto en Alfaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zabala se mide a Altuna con el Masters como atractivo

Zabala se mide a Altuna con el Masters como atractivo