Viernes negro para Salaverri II en Alegría de Oria

No fue buena la tarde del viernes para Rubén Salaverri. El zaguero riojano se desplazó hasta Alegría de Oria para disputar un partido de ... los octavos de final del Cuatro y medio Serie B. No le correspondía al de Fuenmayor aparecer en este partido, pero la lesión de su compañero Morgaetxebarria, con una fractura de falange distal del tercer dedo de la mano izquierda, según informó la empresa, le abrió la puerta al riojano.

Y lo cierto es que Rubén Salaverri no tuvo ninguna opción contra Eskiroz. El zaguero de Maquirriáin pasó por encima del riojano que lo único que pudo hacer es aguantar el chaparrón.

A pesar de que pudiera parecer que Salaverri es más ágil en los movimiento que Eskiroz, ayer no hubo color sobre el frontón de la localidad guipuzcoana. Hasta seis saques encajó el de Fuenmayor.

Salaverri Eskiroz 2 - 22 Duración: 31 minutos.

Pelotazos: 159.

Saques: Salaverri, 0; Eskiroz, 6.

Faltas: Salaverri, 0; Eskiroz, 0.

Ganados: Salaverri, 1; Eskiroz, 9.

Perdidos: Salaverri, 9; Eskiroz, 2.

Incidencias: Primer partido del festival celebrado en Alegría de Oria.

Tampoco estuvo fino Rubén Salaverri en el juego ya que se vio superado por la velocidad que imprimía Eskiroz a la pelota y cometió nueve errores.

La mala suerte se cebó con el zaguero de Fuenmayor ya que a pesar de terminar 3-22, fue sancionado por el juez por entrar sin permiso a los vestuarios y le quitó un tanto. Viernes para olvidar y pasar página.

Los octavos de final del Cuatro y medio Serie B se completan con los partidos de esta tarde en Soria, entre Exposito y Amiano, y de mañana en el frontón Astelena de Eibar, donde se verán las caras Aldabe y Rekalde.

En el grupo A esperan como cabezas de serie los pelotaris Agirre y Salaberria. Por otro lado, en el grupo B los cabeza de serie son Egiguren V y Senar. El premio para el campeón de este torneo es tener con una plaza en el Serie A del próximo año.