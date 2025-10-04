LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rubén Salaverri, en una foto de archivo. Juan Marín

Viernes negro para Salaverri II en Alegría de Oria

Eskiroz pasa por encima del zaguero de Fuenmayor, al que el juez le quitó un tanto por ir al vestuario sin permiso

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:01

No fue buena la tarde del viernes para Rubén Salaverri. El zaguero riojano se desplazó hasta Alegría de Oria para disputar un partido de ... los octavos de final del Cuatro y medio Serie B. No le correspondía al de Fuenmayor aparecer en este partido, pero la lesión de su compañero Morgaetxebarria, con una fractura de falange distal del tercer dedo de la mano izquierda, según informó la empresa, le abrió la puerta al riojano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

