A un triunfo de las semifinales
La pareja que gane hoy en Lequeitio, Altuna-Eskiroz o Jaka-Zabaleta, tendrá una plaza matemática el viernes en el Navarra Arena
Logroño
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:42
Aunque la última jornada del Masters CaixaBank Serie A va a necesitar de calculadoras para conocer a las cuatro parejas que disputarán las semifinales del ... próximo viernes 12 en el Navarra Arena, en el duelo de esta tarde en Lequeitio (17.30 horas, ETB1) las cuentas son muy claras. La pareja que gane se clasifica directamente para semifinales.
Altuna III saldrá al frontón con un guardaespaldas nuevo y es que Imaz –el zaguero titular– ha sido sustituido por Eskiroz. Ambos se enfrentarán a la dupla formada por Jaka y Zabaleta. Ambas parejas acumulan tres triunfos por lo que la victoria conduce a las semifinales sin tener que echar cuentas.
Se da la circunstancia de que Eskiroz es la pareja oficial del riojano Darío Gómez en el Masters Serie B y mañana está programado con el de Ezcaray en Legutiano en una de las semifinales del torneo. Es de esperar que no le pase factura el esfuerzo de hoy.
El festival de hoy arranca con la primera de las semifinales del Masters Serie B, en el duelo que enfrenta a Agirre-Eskuza contra la pareja formada por Peio Etxeberria y Morgaetxebarria. La final está programada el próximo sábado en el frontón de Alsasua.
Además, esta mañana (12.00 horas) hay programado un festival en Zarátamo donde el pelotari local Urrutikoetxea, acompañado de Aranguren, se enfrentan a Larrazabal y Ugartemendia.
Gutiérrez y Rodrigo ya están en la final de Primera en Baños
Este pasado jueves por la noche se celebraron en el frontón de Baños de Río Tobía las primeras semifinales del Torneo San Isidro, antes de la gran final que se celebrará el próximo viernes 12 de septiembre. En el primer partido, de Segunda categoría, Garrido y Aguirre se impusieron con solvencia a la pareja riojana Nanclares y Del Rey. Más emoción hubo en la semifinal de Primera categoría en la que Gutiérrez y Rodrigo –no Garatea como se informó por error el miércoles– vencieron en un partido muy igualado a la pareja formada por Ramírez y Cestau (20-22).
