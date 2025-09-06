A un triunfo de las semifinales

Aunque la última jornada del Masters CaixaBank Serie A va a necesitar de calculadoras para conocer a las cuatro parejas que disputarán las semifinales del ... próximo viernes 12 en el Navarra Arena, en el duelo de esta tarde en Lequeitio (17.30 horas, ETB1) las cuentas son muy claras. La pareja que gane se clasifica directamente para semifinales.

Altuna III saldrá al frontón con un guardaespaldas nuevo y es que Imaz –el zaguero titular– ha sido sustituido por Eskiroz. Ambos se enfrentarán a la dupla formada por Jaka y Zabaleta. Ambas parejas acumulan tres triunfos por lo que la victoria conduce a las semifinales sin tener que echar cuentas.

Se da la circunstancia de que Eskiroz es la pareja oficial del riojano Darío Gómez en el Masters Serie B y mañana está programado con el de Ezcaray en Legutiano en una de las semifinales del torneo. Es de esperar que no le pase factura el esfuerzo de hoy.

El festival de hoy arranca con la primera de las semifinales del Masters Serie B, en el duelo que enfrenta a Agirre-Eskuza contra la pareja formada por Peio Etxeberria y Morgaetxebarria. La final está programada el próximo sábado en el frontón de Alsasua.

Además, esta mañana (12.00 horas) hay programado un festival en Zarátamo donde el pelotari local Urrutikoetxea, acompañado de Aranguren, se enfrentan a Larrazabal y Ugartemendia.