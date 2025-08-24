Tricio homenajea a su deporte
El frontón de la localidad caracolera acoge esta tarde las finales del III Torneo Cuna de Pelotaris y cierra un mes dedicado a su deporte
Logroño
Domingo, 24 de agosto 2025, 10:15
Tricio mira a su pasado, a su presente y, sobre todo, a su futuro. Y siempre que alza la vista, ahí está su frontón. Impasible. ... Es el epicentro del pueblo, donde se respira juventud, actividad y vida. Por esa pared han pasado todos los chicos y chicas de la localidad. Algunos llegaron a profesionales, otros se quedaron en aficionados, pero todos ellos sienten el frontón como su segunda casa. En algunos casos, como la primera.
Y sencillamente eso es lo que celebra el Torneo Cuna de Pelotaris. Con toda la modestia pero con todo el orgullo. Van tres ediciones y se adivinan muchas más en el horizonte de Tricio. TVR retransmite el festival con los comentarios de Toño del Río y Miguel Martínez Nafarrate, a partir de las 23.00 horas.
El programa de esta tarde se abre a las 18.00 horas con dos partidos de chavales. Jiménez-Gutiérrez contra Pinilla-Barrios y César-Izan contra Colás IV-Mateo.
A continuación, la final del torneo en la categoría Juvenil. Por un lado, la pareja formada por Nazabal y Salinas. Por otro, la dupla formada por los hermanos Salaberría, que defienden el título que lograron el año pasado en categoría Cadete.
Y el plato fuerte será la final Sénior que enfrenta a Gutiérrez-Bernaola contra Apezetxea-Landa. Los dos zagueros repiten final. El primero se llevó el triunfo.
Ayer sábado, el local Álvaro García y Altuzarra levantaron un 21-19 para llevarse el trofeo Pedro Sacristán en un partidazo (22-21) con el público entregado. Álvaro también se llevó el trofeo al mejor jugador de la final. Emocionantes palabras de la viuda de Pedris en la entrega de trofeos.
Además, Iruzubieta-Olave vencieron a Llorente-Okiñena (17-22), M. Estebas-Barrios a Nájera-Benito (7-16) y Gutiérrez-Juanito a Adrián y Natalia (16-8).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.