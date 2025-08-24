LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de las finales del pasado año. Miguel Herreros
Pelota

Tricio homenajea a su deporte

El frontón de la localidad caracolera acoge esta tarde las finales del III Torneo Cuna de Pelotaris y cierra un mes dedicado a su deporte

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:15

Tricio mira a su pasado, a su presente y, sobre todo, a su futuro. Y siempre que alza la vista, ahí está su frontón. Impasible. ... Es el epicentro del pueblo, donde se respira juventud, actividad y vida. Por esa pared han pasado todos los chicos y chicas de la localidad. Algunos llegaron a profesionales, otros se quedaron en aficionados, pero todos ellos sienten el frontón como su segunda casa. En algunos casos, como la primera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

