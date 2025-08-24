Tricio homenajea a su deporte

Tricio mira a su pasado, a su presente y, sobre todo, a su futuro. Y siempre que alza la vista, ahí está su frontón. Impasible. ... Es el epicentro del pueblo, donde se respira juventud, actividad y vida. Por esa pared han pasado todos los chicos y chicas de la localidad. Algunos llegaron a profesionales, otros se quedaron en aficionados, pero todos ellos sienten el frontón como su segunda casa. En algunos casos, como la primera.

Y sencillamente eso es lo que celebra el Torneo Cuna de Pelotaris. Con toda la modestia pero con todo el orgullo. Van tres ediciones y se adivinan muchas más en el horizonte de Tricio. TVR retransmite el festival con los comentarios de Toño del Río y Miguel Martínez Nafarrate, a partir de las 23.00 horas.

El programa de esta tarde se abre a las 18.00 horas con dos partidos de chavales. Jiménez-Gutiérrez contra Pinilla-Barrios y César-Izan contra Colás IV-Mateo.

A continuación, la final del torneo en la categoría Juvenil. Por un lado, la pareja formada por Nazabal y Salinas. Por otro, la dupla formada por los hermanos Salaberría, que defienden el título que lograron el año pasado en categoría Cadete.

Y el plato fuerte será la final Sénior que enfrenta a Gutiérrez-Bernaola contra Apezetxea-Landa. Los dos zagueros repiten final. El primero se llevó el triunfo.

Ayer sábado, el local Álvaro García y Altuzarra levantaron un 21-19 para llevarse el trofeo Pedro Sacristán en un partidazo (22-21) con el público entregado. Álvaro también se llevó el trofeo al mejor jugador de la final. Emocionantes palabras de la viuda de Pedris en la entrega de trofeos.

Además, Iruzubieta-Olave vencieron a Llorente-Okiñena (17-22), M. Estebas-Barrios a Nájera-Benito (7-16) y Gutiérrez-Juanito a Adrián y Natalia (16-8).