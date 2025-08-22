Tricio arranca tres días dedicados a sus pelotaris

Solo cumple tres ediciones pero el Torneo Cuna de Pelotaris que se celebra en Tricio ya se ha hecho un espacio propio por derecho. La ... localidad caracolera vive, respira y palpita pelota, y nada más necesario que una competición que recuerde a los pelotaris de su pasado con el juego de los pelotaris del presente.

La localidad de Tricio disfruta desde ayer de las fiestas en honor a San Esteban y hoy viernes, día del burro, arrancan tres jornadas de cita en el frontón. La de este viernes acoge cuatro partidos con pelotaris riojanos y vascos. Abren la tarde (18.00 horas) Villoslada-Romea contra Paraguayo III-González. Seguidamente será el turno para Nanclares-Moto contra la dupla formada por Rekalde-Del Rey. La tercera cita es un partido entre Peciña-Etxeberria y Campo-Nicolás.

La cita de hoy finaliza con un partido, el estelar, en el que se podrá ver en directo a Titín V. El hijo de Augusto Ibáñez hace tiempo que no juega en Tricio y hay ganas de verle. Titín V jugará con el alavés Markaida y se enfrentarán a la dupla de riojanos: el pelaire J. Altuzarra y el bañejo García.

Mañana sábado el programa lo conforman otros cuatro partidos. Abren cartel Gutiérrez-Juanito contra Adrián-Natalia. Después saltarán los locales Nájera y Benito para jugar contra Estebas y Barrios I. La tercera cita del sábado enfrenta a Llorente y Z. Cárdenas contra el bañejo Iruzubieta y el local Olave.

Pero la cita más destacada del día es la final del Torneo Pedro Sacristán (Pedri), pelotari de la localidad que ha fallecido recientemente. Las dos parejas clasificadas para la final son Álvaro-Altuzarra, por un lado, y Ramírez-Plaza, por otro.

La traca final del III Torneo Cuna de Pelotaris llegará el domingo con la disputa de las finales Juvenil y Sénior.

Televisado por TVR

La cita dominical podrá verse en TVR, la televisión de los riojanos, que como ya hizo la pasada edición estará presente en Tricio con los comentarios de Toño del Río y Miguel Martínez Nafarrate.

A partir de las 18.00 horas, cuatro partidos. Para abrir boca, Jiménez-Gutiérrez contra Pinilla-Barrios II. Y a continuación, César-Izan contra Colás IV-Mateo.

El siguiente partido será la final de categoría Juvenil, con la presencia de los vigentes campeones, los hermanos Salaberria, que se enfrentarán a la pareja formada por Nazabal-Salinas.

Y el plato fuerte será la final Sénior a la que han llegado dos parejas, las formadas por Gutiérrez-Bernaola y Apezetxea-Landa. Será la guinda a un pastel que se antoja apetitoso se mire por donde se mire.