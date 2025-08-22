LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Fallece un joven de 19 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
Imagen de un partido de la pasada edición del torneo. M. Herreros
Pelota

Tricio arranca tres días dedicados a sus pelotaris

Hoy se disputan cuatro partidos, mañana será la final del Torneo Pedro Sacristán y el domingo, las del Torneo Cuna de Pelotaris

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:17

Solo cumple tres ediciones pero el Torneo Cuna de Pelotaris que se celebra en Tricio ya se ha hecho un espacio propio por derecho. La ... localidad caracolera vive, respira y palpita pelota, y nada más necesario que una competición que recuerde a los pelotaris de su pasado con el juego de los pelotaris del presente.

