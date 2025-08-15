LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El torneo de Tricio registra una gran afluencia de público. C. Muntión
Pelota

Tricio acoge esta tarde dos semifinales del Cuna de pelotaris

La competición regular concluye ya y el 27 de agosto se celebrarán las finales

La Rioja

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:54

Tricio acoge esta tarde una nueva jornada del Cuna de Pelotaris, en la que se incluyen dos semifinales. En total, se disputan cuatro partidos a partir de las 18.00 horas.

Abren Loza y Sobrón, que se miden a Ramírez II y Amutio, todos de Baños, salvo el vizcaíno Ramírez. Acto seguido Bargondia (Hormilla) y Koldo (Vizcaya) se enfrentarán a Peciña (Briñas) y Lacalle (Nájera).

En el tercer partido se pone un juego una plaza en la semifinal juvenil del torneo Cuna de Pelotaris. El navarro Aldaz y el guipuzcoano Artetxe se enfrentan a los hermanos Salaverria actuales campeones. Los ganadores se median el próximo fin de semana a Nazabal y Salinas, que se pusieron en la otra semifinal a Paraguayo y Okiñena.

Y para terminar, y dentro de la semifinal del torneo Pedro Sacristán, los navarros Landa y Galarza juegan contra el vizcaíno Ramírez y el riojano Plaza.

