Este viernes arranca una nueva edición del Torneo Reino de Nájera
Los partidos se juegan en el Cuatro y medio y participan 57 pelotaris de 37 clubes de País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja
Logroño
Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:46
El frontón de Nájera acogerá este viernes (18.30 horas), con entrada gratuita, la primera jornada de la cuarta edición del Torneo Reino de ... Nájera del Cuatro y medio.
Este campeonato reunirá a 57 pelotaris pertenecientes a 37 clubes procedentes de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Navarra, Aragón y La Rioja, consolidándose como una de las competiciones más destacadas del calendario aficionado en la región.
El torneo está organizado por el Club Pelotazale Najerino, con la colaboración del Ayuntamiento de Nájera, el IES Rey Don García y la Federación Riojana de Pelota, además del imprescindible patrocinio de las empresas colaboradoras, sin cuya aportación sería posible llevar a cabo esta cuarta edición de la prueba.
El programa de este viernes arranca con dos partidos de categoría Infantil. En el primero, Iker Romero (Titín III) se enfrenta a Nuin (San Miguel). Y en el segundo, Egoi García (Txukun Lakua) se mide a César Ruiz (Uruñuela).
El tercer partido de la tarde ya será de categoría Cadete, y enfrentará a Erkiaga III (Joko Alai) contra Colás III (Zaragoza). Por último, en el partido de Sénior, O. Etxeberria se enfrentará al local Prado (Najerino).
Con esta nueva edición del campeonato, Nájera confirma su compromiso con la pelota a mano, un deporte que sigue vivo en la localidad gracias al compromiso de pelotaris, club, instituciones y aficionados en general.
El IV Torneo Reino de Nájera del 4 y 1/2 promete ofrecer semanas de gran emoción y calidad deportiva, manteniendo el espíritu y la esencia de un deporte que en Nájera se vive con orgullo y pasión.
