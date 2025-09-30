LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Frontón municipal de Arnedo. Ernesto Pascual
Pelota

Esta tarde se disputan en Arnedo las finales del Masters de Cuatro y medio

En categoría Promesas, Ancizar, navarro del club Doneztebe, se enfrenta al vasco Etxaniz, de Azkoitia

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:22

El frontón municipal de Arnedo acoge esta tarde un festival que incluye las finales del primer Masters de pelota de Cuatro y medio. A partir de las 16.30 horas se disputarán dos duelos, uno de pala goma y otro de frontenis. Y será a partir de las 17.30 cuando se jueguen las finales del torneo que organiza el Club de Pelota de Arnedo.

En categoría Promesas, Ancizar, navarro del club Doneztebe, se enfrenta al vasco Etxaniz, de Azkoitia. El primero se impuso a Otaegi en semifinales (22-16) mientras que el guipuzcoano venció en un duelo igualado a Laso (20-22).

A continuación, la gran final de categoría Élite con un interesante duelo entre dos delanteros guipuzcoanos. Zubizarreta IV (Ataun) se mide a Alberdi (Cizúrquil). El primero se deshizo de Altuna en semifinales (6-22) mientras que el segundo hizo lo propio con el riojano Garatea (22-12).

