Senar-Murua y Amiano-Rekalde, duelos en el torneo Serie B

Paralelo al torneo del Cuatro y medio se está disputando el campeonato de Serie B, que también prepara las semifinales. En esta ocasión, las dos ... semifinales se disputarán en el mismo festival, programado este viernes (21.15 horas, ETB1) en el frontón de la localidad vizcaína de Dima.

En la primera semifinal se enfrentarán Senar y Murua con el primero de ellos como favorito. Y es que el delantero de Ataun se ha impuesto en los tres partidos de la liguillas de cuartos: Egiguren V (22-20), Amiano (22-6) y Eskiroz (10-22).

Por otro lado, en la segunda semifinal el pelotari local Rekalde se enfrentará a Amiano. El vizcaíno parte como favorito ya que ha irrumpido con fuerza en el campo profesional y ha vencido en los tres partidos de la liguilla de cuartos: Murua (11-22), Agirre (17-22) y Salaberria (16-22).

En estas semifinales no está previsto que se realicen elecciones de material previas.