Salaverri quiere aprovechar su oportunidad en el Cuatro y Medio

Ya que se ha dado la oportunidad, toca ahora aprovecharla. Rubén Salaverri se ha colado a última hora en el cuadro del Campeonato del Cuatro ... y medio Serie B.

No es grato entrar por la lesión de un compañero, pero la baja de Aimar Morgaetxebarria (sufre una fractura de falange distal del tercer dedo de la mano izquierda, según informó Baiko) le ha abierto la puerta de la eliminatoria de octavos de final al fuenmayorense y esta tarde, en Alegría de Oria, es el momento de sacar partido, ganar a Iosu Eskiroz y colarse en la fase de grupos. El riojano deberá superar al zaguero de Maquirriáin para ser miembro de pleno derecho del Grupo B, en el que ya están clasificados Egiguren y Senar. El cuarto componente saldrá del ganador del duelo entre Expósito y Amiano de mañana en Soria, el partido previo al duelo riojano eliminatorio entre Darío y Zabala en Primera.

Eskiroz llega en un buen momento a la cita del Cuatro y medio. El navarro no tuvo demasiada suerte en el primer semestre del año, pero el verano ha traído consigo un buen número de victorias. Entre julio y agosto sumó trece triunfos por solo cinco tropiezos. Mejor incluso le ha ido en septiembre, mes en el que solo ha cedido en uno de los cinco partidos en los que ha participado.

Salaverri, no ha tenido un verano afortunado pero intentará que octubre empiece de la mejor forma posible y asegurarse, al menos, tres partidos más en el torneo.