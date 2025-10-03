LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salaverri se dispone a golpear la pelota desde el diez en la reciente feria de San Mateo. LOF
Pelota

Salaverri quiere aprovechar su oportunidad en el Cuatro y Medio

El de Fuenmayor, que ha entrado en lugar de Aimar Morgaetxebarria, se mide esta tarde a Eskiroz por un puesto en la fase de grupos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:18

Comenta

Ya que se ha dado la oportunidad, toca ahora aprovecharla. Rubén Salaverri se ha colado a última hora en el cuadro del Campeonato del Cuatro ... y medio Serie B.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  4. 4 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca concentraciones hoy en Logroño y Haro
  9. 9 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026
  10. 10 Las multas por orinar en la calle, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Salaverri quiere aprovechar su oportunidad en el Cuatro y Medio

Salaverri quiere aprovechar su oportunidad en el Cuatro y Medio