Salaverri no jugará en Eibar el domingo

José Martínez Glera Logroño Miércoles, 5 de febrero 2025, 10:52

Rubén Salaverri no jugará finalmente el domingo en Eibar junto a Iker Larrazabal y será Ekai Lizeaga el que repita con el delantero alavés en el partido que les medirá a Salaberria y Gaskue. No es la única novedad en el cuadro de Baiko, ya ... que además Iosu Eskiroz no jugará finalmente el sábado en Segura, sino que lo hará Iker Elizegi. Allí estará también Javier Zabala. Y, por último y de momento, Bakaikoa suplirá a Zubizarreta en Amorebieta el viernes.

Salaverri no pudo jugar el pasado fin de semana en Oñati por unas molestias físicas que le impedían saltar al cien por cien al frontón. Molestias que no han remitido por completo, por lo que se ha tomado la decisión de dar una oportunidad más a Larrazabal y Lizeaga, que ganaron el pasado viernes a Egiguren y Erostarbe para alcanzar la seis victorias. El partido de este domingo en el Astelena es vital para el riojano, aunque no juegue. Allí están citados con Salaberria y Gaskue, que también suman seis victorias. Quien gane tomará una ventaja muy importante a falta de un partido. Y esa sensación se extiende también el partido que Zabala jugará el sábado en Segura. Con seis triunfos, necesita al menos uno más para garantizarse entrar en el play off. Si lo logra este fin de semana, mejor que mejor. En Segura les esperaban Senar y Eskiroz, líderes absolutos del torneo, pero el zaguero navarro estará el viernes en Estella en sustitución de Mariezkurrena. .

