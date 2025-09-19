Salaverri II y Artola se apuntan a San Mateo
Después de un inicio dubitativo el riojano y el guipuzcoano entendieron que la victoria pasaba por meterle más ritmo al juego y mover a Zubizarreta
Logroño
Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:44
Primera previa de la feria de San Mateo con un riojano y primera victoria. Salaverri, que cumplió en su tenso estreno en el Adarraga, ... y Artola se deshicieron con relativa comodidad de la pareja Zubizarreta-Albisu, que se fue diluyendo hasta desaparecer de la noche en la capital riojana. Al final, victoria (22-15) y ahora Artola-Salaverri se citan el miércoles con los perdedores del Altuna-Ezkurdia y Zabala-Zabaleta del lunes.
«Era una oportunidad bonita después de un año muy duro con la lesión. Estar en la previa ya era un lujo y después de esto, ganar es para estar muy contento», reconocía el riojano al final del partido.
La puesta en escena de colorados fue buena (3-0) imponiendo ritmo al juego y castigando a Albisu. Salaverri salió seguro al partido y puso en aprietos a su rival de puesto.
Artola -Salaverri II
22
-
15
Zubizarreta III-Albisu
Pero un gancho de Zubizarreta permitió a azules tomar la iniciativa. Y no lo desaprovecharon porque Salaverri encajó dos saques consecutivos y además no llevó otra pelota que se pegó en pared. Aparecieron la dudas. Que se agigantaron con un dos paredes de Zubizarreta que sorprendió a Artola y un nuevo tanto de saque para azules por un error del delantero colorado al intentar cortar (3-6). La inercia era para azules y Zubizarreta aprovechó para parar la pelota en el rincón. Artola no llega (3-7) y colorados se van a la silla. Runrún en la grada.
Les sentó bien el descanso y en el regreso al juego Salaverri conectó un pelotazo largo y cruzado con mucha intención cortó la hemorragia (4-7). Entendió Artola que la suerte del partido pasaba porque se impusiera a Zubizarreta adelante y metió una marcha más a su juego. Movió al delantero de Ataun del ancho al rincón, le generó dudas y cogió confianza para cerrar diferencias en el electrónico y ponerse por delante (8-7).
De ahí al primer descanso (12-8) solo un zarpazo puntual de Zubizarreta. El resto de juego fue dominado por colorados, que habían dado con la tecla y no pensaban salirse del guion.
Dos grandes defensas de Artola al ancho para luego acabar con una parada al ancho para retomar el juego, sumado a un error de Zubizarreta (14-8). El horizonte parecía despejarse un poco para colorados.
El delantero de Ataun acertó con una pelota muerta al rincón engañando a Artola y retomó el saque. Fue un espejismo. Volvieron los errores de azules. Uno grosero de Albisu, seguido de dos saques y un nuevo fallo del zaguero de Ataun llevaron el partido al segundo descanso (18-10). Para entonces, el lenguaje corporal de Zubizarreta-Albisu era muy revelador. Había ganas de que terminara el partido cuanto antes.
Salaverri estaba con la confianza por las nubes y conectó un pelotazo soberbio de dirección y atrevimiento para desesperación de Albisu que no podía hacer nada (19-10). Le replicó Artola con un saque-remate que ponía el duelo en el precipicio, al borde de un empujón (20-10).
Sin embargo, les costó en exceso a la pareja colorada. Un error de Salaverri, que abrió en exceso con la zurda, abrió la puerta a azules y con su pelota pusieron algo de picante en el Adarraga llevando el electrónico hasta el 20-15.
Un error de Zubizarreta, que dejó vivo a Artola cuando tenía pelota para acabar, lo aprovechó el delantero colorado para cortar la reacción contraria (21-15). Otro fallo del delantero de Ataun cerró el duelo en el Adarraga.
En el primer partido de la noche del viernes, Agirre y Ugartemendia vencieron en la previa del Serie B, dentro del grupo A, a Alberdi II-Morgaetxebarria (22-7) en un partido que tuvieron siempre controlado.
La racha buena de Darío y el idilio de Rezusta con Logroño
Este viernes fue Salaverri y este sábado es el turno de Darío, el otro riojano que necesita superar una previa para optar al título de campeón de la feria de San Mateo. En un festival que arranca a las 17.30 horas –sin televisión– el delantero de Ezcaray se encomendará a su racha ganadora (no ha perdido ningún partido en julio, agosto y septiembre) y al idilio de Rezusta, su zaguero, con la feria logroñesa (cinco triunfos en los últimos ocho años y cuatro veces elegido mejor jugador de la feria).
No lo tienen fácil el riojano y el guipuzcoano, ya que enfrente estará una pareja de muchos quilates: Peio Etxeberria y Martija. En realidad, podría ser tranquilamente un partido de cualquier feria o de cualquier campeonato oficial de primera categoría.
La defensa del pelotari de Cenot es sobresaliente y se trata de un delantero que no sobresale por jugadas espectaculares pero su consistencia y su resistencia le convierten al rival que nadie quiere tener enfrente.
Martija, por su parte, es consciente de que hoy le toca dar la réplica a un Rezusta que en el Adarraga juega como en casa, pero está acostumbrado a tareas similares.
Por otro lado, la demanda de entradas para la feria de San Mateo va a un gran ritmo lo que confirma el interés del aficionado riojano, y de zonas limítrofes, por la pelota. Según informan desde la organización, cuatro de los diez festivales que conforman el torneo ya han superado el 60% del aforo y el del lunes 22 ya se encuentra cerca del 'no hay billetes'. Sin duda el duelo entre la pareja de delanteros Altuna-Ezkurdia y la doble Z, el riojano Zabala y Zabaleta, está generando mucha expectación.
Adiós de Urrutikoetxea
Pero este sábado no solo hay pelota en Logroño. Esta tarde (15.15 horas, ETB2), el frontón Bizkaia de Bilbao acoge un festival muy especial. Y es que hoy se retira Mikel Urrutikoetxea en un duelo de campanillas: Altuna-Albisu contra Urrutikoetxea-Zabaleta.
El delantero de Zarátamo se marcha después de 16 años como profesional y haber logrado el título de los grandes torneos oficiales: Cuatro y medio, Mano a mano y Parejas.
