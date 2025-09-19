LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Salaverri y Artola se abrazan después de ganar la previa de San Mateo en la noche del viernes.
Pelota

Salaverri II y Artola se apuntan a San Mateo

Después de un inicio dubitativo el riojano y el guipuzcoano entendieron que la victoria pasaba por meterle más ritmo al juego y mover a Zubizarreta

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:44

Primera previa de la feria de San Mateo con un riojano y primera victoria. Salaverri, que cumplió en su tenso estreno en el Adarraga, ... y Artola se deshicieron con relativa comodidad de la pareja Zubizarreta-Albisu, que se fue diluyendo hasta desaparecer de la noche en la capital riojana. Al final, victoria (22-15) y ahora Artola-Salaverri se citan el miércoles con los perdedores del Altuna-Ezkurdia y Zabala-Zabaleta del lunes.

