Salaverri II y Artola se apuntan a San Mateo

Primera previa de la feria de San Mateo con un riojano y primera victoria. Salaverri, que cumplió en su tenso estreno en el Adarraga, ... y Artola se deshicieron con relativa comodidad de la pareja Zubizarreta-Albisu, que se fue diluyendo hasta desaparecer de la noche en la capital riojana. Al final, victoria (22-15) y ahora Artola-Salaverri se citan el miércoles con los perdedores del Altuna-Ezkurdia y Zabala-Zabaleta del lunes.

«Era una oportunidad bonita después de un año muy duro con la lesión. Estar en la previa ya era un lujo y después de esto, ganar es para estar muy contento», reconocía el riojano al final del partido.

La puesta en escena de colorados fue buena (3-0) imponiendo ritmo al juego y castigando a Albisu. Salaverri salió seguro al partido y puso en aprietos a su rival de puesto.

Artola -Salaverri II 22 - 15 Zubizarreta III-Albisu

Pero un gancho de Zubizarreta permitió a azules tomar la iniciativa. Y no lo desaprovecharon porque Salaverri encajó dos saques consecutivos y además no llevó otra pelota que se pegó en pared. Aparecieron la dudas. Que se agigantaron con un dos paredes de Zubizarreta que sorprendió a Artola y un nuevo tanto de saque para azules por un error del delantero colorado al intentar cortar (3-6). La inercia era para azules y Zubizarreta aprovechó para parar la pelota en el rincón. Artola no llega (3-7) y colorados se van a la silla. Runrún en la grada.

Les sentó bien el descanso y en el regreso al juego Salaverri conectó un pelotazo largo y cruzado con mucha intención cortó la hemorragia (4-7). Entendió Artola que la suerte del partido pasaba porque se impusiera a Zubizarreta adelante y metió una marcha más a su juego. Movió al delantero de Ataun del ancho al rincón, le generó dudas y cogió confianza para cerrar diferencias en el electrónico y ponerse por delante (8-7).

De ahí al primer descanso (12-8) solo un zarpazo puntual de Zubizarreta. El resto de juego fue dominado por colorados, que habían dado con la tecla y no pensaban salirse del guion.

Dos grandes defensas de Artola al ancho para luego acabar con una parada al ancho para retomar el juego, sumado a un error de Zubizarreta (14-8). El horizonte parecía despejarse un poco para colorados.

El delantero de Ataun acertó con una pelota muerta al rincón engañando a Artola y retomó el saque. Fue un espejismo. Volvieron los errores de azules. Uno grosero de Albisu, seguido de dos saques y un nuevo fallo del zaguero de Ataun llevaron el partido al segundo descanso (18-10). Para entonces, el lenguaje corporal de Zubizarreta-Albisu era muy revelador. Había ganas de que terminara el partido cuanto antes.

Salaverri estaba con la confianza por las nubes y conectó un pelotazo soberbio de dirección y atrevimiento para desesperación de Albisu que no podía hacer nada (19-10). Le replicó Artola con un saque-remate que ponía el duelo en el precipicio, al borde de un empujón (20-10).

Sin embargo, les costó en exceso a la pareja colorada. Un error de Salaverri, que abrió en exceso con la zurda, abrió la puerta a azules y con su pelota pusieron algo de picante en el Adarraga llevando el electrónico hasta el 20-15.

Un error de Zubizarreta, que dejó vivo a Artola cuando tenía pelota para acabar, lo aprovechó el delantero colorado para cortar la reacción contraria (21-15). Otro fallo del delantero de Ataun cerró el duelo en el Adarraga.

En el primer partido de la noche del viernes, Agirre y Ugartemendia vencieron en la previa del Serie B, dentro del grupo A, a Alberdi II-Morgaetxebarria (22-7) en un partido que tuvieron siempre controlado.