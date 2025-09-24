Salaverri entra en escena ante Zabaleta, que se juega la feria

PelotaSalaverri entra en escena ante Zabaleta, que se juega la feria
Artola y el riojano se miden a Elordi, suplente de Zabala, y al navarro, que saben que si pierden dicen adiós a repetir final por tercer año
Logroño
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:43
Rubén Salaverri entra esta tarde en acción en la feria de San Mateo (19.15 horas), aunque no habrá enfrentamiento riojano ya que Javi Zabala ... cede su puesto a Aitor Elordi por problemas en su mano derecha. Así, el fuenmayorense y Artola se miden al citado Elordi y Zabaleta en un partido mucho más determinante para estos últimos ya que si pierden dicen adiós a cualquier opción de jugar la final de la feria.
Después de un año complicado en el que el zaguero riojano ha pasado por el quirófano, San Mateo es su gran escenario. Llegar a la cita de este miércoles después de ganarse la tercera plaza del grupo. La victoria que Artola y él firmaron el viernes sobre Zubizarreta y Albisu les abre las puertas merecidísimamente.
Artola y Salaverri juegan con un as en la manga, ya que si pierde tendrán un segunda oportunidad el viernes, frente a Altuna III y Ezkurdia, pareja atípica en su composición, pero no en su condición de aspirante al título. El fuenmayorense es capaz de aguantar a Zabaleta como rival, ya que aunque el navarro no pasa por su mejor momento, su calidad es incuestionable. Y cerca del frontis, Artola es un pelotari de garantías que puede hacer sufrir mucho a Elordi y también acercar a Zabaleta al rebote.
Todo esto será a última hora de la tarde, pero por la mañana también hay actividad, ya que se juega la final del torneo de San Mateo, en féminas. Las puertas se abren para un primer partido (12.00), mientras que la final se jugará a continuación con Zabaleta y Capellán frente a Aldai y Mendizabal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.