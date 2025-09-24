Salaverri entra en escena ante Zabaleta, que se juega la feria

Rubén Salaverri entra esta tarde en acción en la feria de San Mateo (19.15 horas), aunque no habrá enfrentamiento riojano ya que Javi Zabala ... cede su puesto a Aitor Elordi por problemas en su mano derecha. Así, el fuenmayorense y Artola se miden al citado Elordi y Zabaleta en un partido mucho más determinante para estos últimos ya que si pierden dicen adiós a cualquier opción de jugar la final de la feria.

Después de un año complicado en el que el zaguero riojano ha pasado por el quirófano, San Mateo es su gran escenario. Llegar a la cita de este miércoles después de ganarse la tercera plaza del grupo. La victoria que Artola y él firmaron el viernes sobre Zubizarreta y Albisu les abre las puertas merecidísimamente.

Artola y Salaverri juegan con un as en la manga, ya que si pierde tendrán un segunda oportunidad el viernes, frente a Altuna III y Ezkurdia, pareja atípica en su composición, pero no en su condición de aspirante al título. El fuenmayorense es capaz de aguantar a Zabaleta como rival, ya que aunque el navarro no pasa por su mejor momento, su calidad es incuestionable. Y cerca del frontis, Artola es un pelotari de garantías que puede hacer sufrir mucho a Elordi y también acercar a Zabaleta al rebote.

Todo esto será a última hora de la tarde, pero por la mañana también hay actividad, ya que se juega la final del torneo de San Mateo, en féminas. Las puertas se abren para un primer partido (12.00), mientras que la final se jugará a continuación con Zabaleta y Capellán frente a Aldai y Mendizabal.