Salaverri golpea con su mano derecha. Sonia Tercero

Pelota

Salaverri entra en escena ante Zabaleta, que se juega la feria

Artola y el riojano se miden a Elordi, suplente de Zabala, y al navarro, que saben que si pierden dicen adiós a repetir final por tercer año

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:43

Rubén Salaverri entra esta tarde en acción en la feria de San Mateo (19.15 horas), aunque no habrá enfrentamiento riojano ya que Javi Zabala ... cede su puesto a Aitor Elordi por problemas en su mano derecha. Así, el fuenmayorense y Artola se miden al citado Elordi y Zabaleta en un partido mucho más determinante para estos últimos ya que si pierden dicen adiós a cualquier opción de jugar la final de la feria.

