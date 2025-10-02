Rubén Salaverri se apunta al Cuatro y medio
El fuenmayorense suple a Aimar Morgaetxebarria, lesionado, e iniciará el torneo mañana
Logroño
Jueves, 2 de octubre 2025, 07:31
Rubén Salaverri jugará el Cuatro y medio. Al menos, esta primera ronda de octavos de final. El fuenmayorense no estaba anunciado en el campeonato, pero ... la lesión de Aimar Morgaetxebarria le abre las puertas de medirse mañana en Alegría contra Iosu Eskiroz.
Salaverri acabó la pasada semana, el viernes, su participación en la feria de San Mateo, derecho que se ganó al superar la previa del 19 de septiembre. Sin embargo, el riojano no estaba el lunes en Bilbao, donde se presentó el torneo en sus dos categorías.
Salaverri debuta en el torneo en Alegría frente a Iosu Eskiroz. Morgaetxebarria deja su puesto debido a una «fractura de falange distal del tercer dedo de la mano izquierda» que se produjo mientras entrenaba, según adelanta El Diario Vasco. El reto de Salaverri es ganar y entrar en la liguilla de cuartos de final en el grupo B, en el que esperan Egiguren V y Senar, como cabezas de serie, y al que aspiran también Exposito y Amiano, que se miden el sábado en Soria. A partir de aquí, y teniendo en cuenta que es una competición indivual y la lesión de su compañero, parecería lógico que el riojano continuase en la competición.
