Iñaki García Bilbao Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:05 Comenta Compartir

Zabala lo recalcó durante la rueda de prensa posterior al partido. Mirase donde mirase, allí había una bandera de La Rioja. El pelotari de Aspe se sintió como en su propia casa, notó el aliento de sus paisanos y se apoyó en ellos cuando las cosas no le iban bien.

No pudo celebrar con ellos la victoria, pero sí sintió su cariño. Le animaron sin parar, tanto en los compases inciales, cuando demostró sus cualidades, como en el resto del choque, cuando se vio superado por un Peio Etxeberria superior y con más experiencia en estas lides.

Tampoco le dejaron solo cuando se subió al segundo peldaño del podio para recoger el trofeo de subcampeón. Salió del vestuario con cara de desilusión, pero enseguida apareció una sonrisa en su rostro al sentir el respaldo de los suyos. No hubo celebración de la victoria, pero sí había algo que festejar: el gran torneo del riojano. Y Zabala, sus amigos y su familia no iban a dejar pasar la oportunidad.