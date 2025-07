Peña y Zabala aspiran a inscribir su nombre en San Fermín

Jon Ander Peña y Javier Zabala. Estos son los grandes protagonistas de esta mañana de San Fermín en la que se dilucida el título del ... Cuatro y medio. Ninguno de los dos lo tiene en sus vitrinas –Peña perdió la final el pasado año–, así que quien gane inscribirá su nombre en el palmarés de un torneo de verano, pero con el atractivo que le da cómo y cuándo se juega. A las 11.00 horas es la cita, que arranca con un primer partido en el que Peio Exteberria y Eskuza se medirán a Larrazabal y Aranguren.

No es un duelo inédito entre el vasco y el riojano, pero casi. Hay que bucear en la hemeroteca hasta octubre del año 2019 para encontrar el único partido entre ellos en competición oficial. Fue en el Adarraga, en la liguilla del Cuatro y medio de Promoción y venció Peña II por 22-20 tras un 20-20 y un polémico final. El guipuzcoano acabó ganado el título.

Han pasado seis años y ni el actual Peña es aquel ni tampoco Zabala. El primero llega a esta cita después de sumarse al torneo en cuartos de final y ganar a Iker Larrazabal (22-13) y derrotas en semifinales a Iñaki Artola (15-22). La trayectoria de Zabala es de sobra conocida por los aficionados riojanos. Arrancó en octavos de final y en su camino ha superado a Darío Gómez, a Jokin Altuna y a Peio Etxeberria. Palabras mayores.

Peña y Zabala solo se han medido en una ocasión en partido oficial dentro del Cuatro y medio

«La final es un regalo increíble», admitía Zabala el viernes y parafraseando a Alfredo di Stéfano, «las finales no se juegan, se ganan». El riojano está ante una gran oportunidad de añadir este título a su palmarés por juego y por mentalidad. Ha cuajado dos grandes partidos frente a Altuna y Exteberria, con golpes soberbios y, sobre todo, sin irse del partido cuando aparecían los problemas, que no han sido muchos. «Sé lo que hago gracias a mi padre, que me lleva recto, y estoy disfrutando mucho», explicaba al delantero. Lo cierto es que Javier Zabala, padre, le ha guiado a la perfección.

Ahora bien, Peña no es rival sencillo. Posee una gran capacidad de sacrificio cuando tiene que defender y correr y sabe acabar el tanto. Una vez más el saque y el resto serán básicos en dos pelotaris acostumbrados a los primero y esporádicos en los segundo.