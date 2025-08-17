Peña y Ugartemendia se imponen en Uruñuela tras la baja de Salaverri
El zaguero de Fuenmayor renunció al partido tras acabar le viernes por la noche con molestias en la cadera de la que se operó en febrero
L.R.
Logroño
Domingo, 17 de agosto 2025, 22:18
Día de sorpresas en Uruñuela. Primero porque no ha jugado el anunciado Rubén Salaverri y segundo porque los aficionados que se han dado cita en ... el frontón La Cigüeña tributaron un sentido homenaje a Mikel Urrutikoetxa, que dirá adiós al mundo profesional el 20 de septiembre, en Bilbao, su casa.
La ausencia de Salaverri fue un revés para el aficionado riojano, que siempre gusta de ver a los suyos. El zaguero de Fuenmayor acabó con molestias en su cadera operada el viernes por la noche, en Aretxabaleta y prefirió ser cauto y renunciar a jugar en Uruñuela. Le suplió Imaz, que completa un fin de semana de enorme exigencia. Este se alineó con Urrutikoetxea y Peña, con Ugartemendia. Ganaron los últimos por 20-22 después de un partido equilibrado en un frontón de características muy específicas, que no permite explotar el golpe largo y que limita al delantero en las pelotas al ancho, porque hay muy poca contracancha.
Antes del compromiso entre profesionales, y como es habitual, se jugó un partido de aficionados en el que Paraguayo y Gonzalo se midieron a Bengoetxea II y Goikoetxea, con victoria para los primeros por 22-14. Buen partido una vez más del delantero de Nájera.
