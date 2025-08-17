LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imaz golpe pegado a la grada. JUSTO RODRÍGUEZ
Pelota

Peña y Ugartemendia se imponen en Uruñuela tras la baja de Salaverri

El zaguero de Fuenmayor renunció al partido tras acabar le viernes por la noche con molestias en la cadera de la que se operó en febrero

L.R.

Logroño

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:18

Día de sorpresas en Uruñuela. Primero porque no ha jugado el anunciado Rubén Salaverri y segundo porque los aficionados que se han dado cita en ... el frontón La Cigüeña tributaron un sentido homenaje a Mikel Urrutikoetxa, que dirá adiós al mundo profesional el 20 de septiembre, en Bilbao, su casa.

