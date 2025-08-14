Iribarren y Arbizu abren con victoria el torneo Tarón

Este jueves ha dado comienzo la undécima edición del torneo de Parejas Bodegas Tarón. Seis parejas pelean por el título, que consta de cinco partidos.

Navarrete abrió este jueves la competición, con el primero de los partidos de cuartos de final, en el que Elizalde y Merino se midieron a Iribarren y Arbizu. Ganaron los segundos por 20-22 tras un disputado enfrentamiento y se clasifican.

La competición recorrerá los frontones de Tirgo, Sajazarra y Cuzcurrita. Mañana, en el primero de ellos, Prado y Cuairan jugarán contra Etxeberria II y Garmendia. Los ganadores de estos dos compromisos accederán a las semifinales. Así, en Sajazarra (23 de agosto), los vencedores en Tirgo se disputarán un puesto en la final con Víctor y Bergara, una de las dos parejas cabezas de serie, que acceden directamente a la penúltima ronda.

Y los ganadores del partido de ayer se enfrentarán a Labaka y Oliden en Cuzcurrita el 30 de agosto. La final se fija en el frontón Javier Adarraga el 13 de septiembre, seis días antes de que comience la feria de San Mateo.