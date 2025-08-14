LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pelota

Iribarren y Arbizu abren con victoria el torneo Tarón

Navarrete abrió este jueves la competición, con el primero de los partidos de cuartos de final, en el que Elizalde y Merino se midieron a Iribarren y Arbizu

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:54

Este jueves ha dado comienzo la undécima edición del torneo de Parejas Bodegas Tarón. Seis parejas pelean por el título, que consta de cinco partidos.

