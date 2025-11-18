LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Peio Etxeberria con la chapela de campeón del Cuatro y medio y el trofeo en el Castillo de Gorráiz. Sergio Martín
Pelota

«Me he dado cuenta de que durante mucho tiempo he sido mi mayor enemigo»

Peio Etxeberria disfruta del éxito en el Cuatro y medio tras una trayectoria llena de obstáculos que ha ido superando a base de trabajo y confianza

Bruno Parcero

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

Peio Etxeberria luce orgulloso su segunda chapela oficial, la primera individual. La victoria en el Cuatro y medio le ha quitado la etiqueta de perdedor ... de finales y, de alguna forma, ha supuesto un alivio para él. «Jugar en paz» ha sido la clave de este éxito que le sitúa a un triunfo en el Manomanista del selecto club de los pelotaris que ostentan la triple corona, un objetivo que no se marca, pero al que tampoco renuncia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

