Darío golpea con la izquierda en Ezcaray. Sonia Tercero
Pelota

Un Masters dominado por Zabala y Darío

El logroñés lidera el torneo de Primera tras estrenarse este fin de semana y el pelaire manda en el B

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 12 de agosto 2025, 07:52

Tres de tres. Es el impoluto bagaje de Javier Zabala y de Darío Gómez en el Masters CaixaBank. Los riojanos mandan. El logroñés lo hace ... en el torneo de Primera, el pelaire en el B, y muy mal les tienen que ir las cosas para no lograr una plaza en las semifinales previstas para las dos primeras semanas de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

