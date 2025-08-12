Un Masters dominado por Zabala y Darío

Tres de tres. Es el impoluto bagaje de Javier Zabala y de Darío Gómez en el Masters CaixaBank. Los riojanos mandan. El logroñés lo hace ... en el torneo de Primera, el pelaire en el B, y muy mal les tienen que ir las cosas para no lograr una plaza en las semifinales previstas para las dos primeras semanas de septiembre.

La cuarta jornada está en marcha y la liguilla de siete integrantes solo se disputa a una vuelta, así que es casi seguro que un cuarto triunfo en los tres partidos que les quedan a Zabala y Darío les colocaría en la eliminatoria previa a la final.

Es verdad que el protagonismo de los dos riojanos no se puede considerar como absoluto ya que ninguno de los dos ha disputado todos los partidos disputados hasta el momento.

Zabala forma pareja con Mariezkurrena II pero no ha podido ser hasta este pasado fin de semana cuando se ha estrenado con el navarro. Antes le sustituyó Peio Etxeberria pero el logroñés parece haber vuelto en buenas condiciones para afrontar el tramo final de la liguilla después de lo mostrado en Sumbilla ante Elordi y Albisu.

El ezcarayense, por su parte, había ganado los dos primeros choques junto a Eskiroz con muchísima suficiencia, pero un golpe en la final B de La Blanca le dejó fuera el sábado en Ezcabarte. El zaguero de Maquirriáin tuvo que jugar con Murua, junto al que superó a Peña II y Gabirondo. El pelaire se recuperó para poder jugar en casa en el día grande de las fiestas ante los suyos para ganar a Altuna y Martija junto a Zabaleta.