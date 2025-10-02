LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pelota

El Logroño logra la plata en el Nacional femenino

El trío compuesto por Lorena Barrón, Micaela Orte y Sandra Establie cayó en la final ante el Río Águeda A de Ciudad Rodrigo

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:01

El Club Logroño se alzó con la medalla de plata en el Campeonato de España de frontenis femenino con prebola lenta que se ha disputado ... en Zaragoza. El trío compuesto por Lorena Barrón, Micaela Orte y Sandra Establie cayó en la final ante el Río Águeda A de Ciudad Rodrigo después de salir victorioso de su paso por cuartos y semifinales.

