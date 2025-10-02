El Logroño logra la plata en el Nacional femenino
El trío compuesto por Lorena Barrón, Micaela Orte y Sandra Establie cayó en la final ante el Río Águeda A de Ciudad Rodrigo
Logroño
Jueves, 2 de octubre 2025, 21:01
El Club Logroño se alzó con la medalla de plata en el Campeonato de España de frontenis femenino con prebola lenta que se ha disputado ... en Zaragoza. El trío compuesto por Lorena Barrón, Micaela Orte y Sandra Establie cayó en la final ante el Río Águeda A de Ciudad Rodrigo después de salir victorioso de su paso por cuartos y semifinales.
Las logroñesas no comenzaron bien y en la primera jornada perdieron sus dos partidos, ante La Cistérniga (2-0) y Xirivella (0-2), pero lograron entrar en cuartos de final. En esta ronda, superaron a Soria A por 0-2 (14-15 y 4-15) después de dos jokos desigualados y en semifinales se impusieron a La Cistérniga A por 0-2 (14-15 y 8-15). Ya en la final, el Río Ágeda A fue mejor, 2-1, aunque el partido necesitó de los tres jokos para decidir el ganador. En el primero ganaron las salmantinas, 15-11; en el segundo, las logroñesas, 13-14; y en el último y definitivo sentenciaron las castellanas, 10-4.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión