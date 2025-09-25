Lerena y Capellán III se llevan el torneo de La Vendimia 2025
En un entretenido partido, se impusieron a la pareja formada por Asier Gómez y Canseco (15-22)
Logroño
Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:15
La soleada mañana del jueves mateo vio cómo se cerraban cuatro días de pelota aficionada en el frontón del Revellín. Cuatro jornadas organizadas por la ... Federación Riojana de Pelota con excelente respuesta de público. La pelota interesa. La aficionada también.
El plato fuerte de la mañana fue la disputa de la final del torneo de La Vendimia. Por un lado, el pelaire Asier y el logroñés Canseco. Por otro, el najerino Lerena y el zaguero de Santo Domingo Capellán III. La victoria final fue para estos últimos (15-22).
Después de un inicio igualado (2-2) se fue rompiendo el partido para los ganadores. Canseco se anotó una buena bajada (9-6) antes de que en el siguiente tantos los cuatro se enredaran a un palmo del frontis intentando acabar de dejada hasta que Canseco falló.
Comprimieron el marcador Asier y Canseco (10-9) y entonces Lerena puso una marcha más en la delantera. El de Nájera se anotó el 13-9 con una parada al rincón engañando a Asier con el cuerpo.
La diferencia en el marcador crecía por los errores que encadenó Canseco (16-9). Aunque se repuso el logroñés y con un gran pelotazo suyo obligó a Capellán para que Asier acabara en el rincón con la pelota entregada (19-13).
Minutos después volvió Canseco a ser protagonista al alcanzar una pelota en el ancho y acabar él mismo con un pelotazo que corrió también por el ancho (19-14).
El partido se cerró con una carambola de Lerena (15-22) y un gran ovación para los cuatro protagonistas.
Irai y Hugo vencen en el partido de jóvenes promesas
La mañana en El Revellín comenzó con un partido de jóvenes promesas de Logroño y de Yagüe. En un reñido duelo acabaron imponiéndose Irai y Hugo a la pareja formada por Eric y Rayan (18-16).
Menos igualado estuvo el segundo partido de los tres que componían el cartel del jueves en el frontón ubicado en el Parque del Ebro. Cuatro promesas de la Federación Riojana de Pelota se enfrentaron. Por un lado, la pareja formada por Asier (Logroño) y Pablo (Villamediana). Por otro, la dupla integrada por Samuel (Villamediana) y Arturo (Uruñuela). Al final, triunfo de los segundos (11-18).
Con la disputa de la final del torneo de La Vendimia se cerró la mañana y la programación matea de este 2025.
