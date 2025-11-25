Laso-Albisu cierran la primera jornada del Parejas con victoria

Este lunes se cerró la primera jornada del Parejas Serie A con el partido que se disputó en el frontón Beotibar de Tolosa. Jugaban este ... último partido Artola-Imaz, por un lado, y Laso-Albisu, por otro. El triunfo acabó cayendo del lado azul aunque hasta el ecuador de la cita fueron los colorados los que mandaron en el marcador.

Tras los primeros intercambios de peolotazos los dos delanteros empezaron a calentar motores y a afinar la puntería. Con 4-6 para Laso-Albisu se dispararon los azules en el marcador del Beotibar. Artola obligó a Albisu en el cuadro 10, en pared, tras un gran derechazo. Luego llegó una escapada de Imaz, un fallo de Laso y otro de Albisu, además de un saque y un dos paredes de Artola (11-7).

A partir de entonces Laso y Albisu construyeron una tacada para voltear el marcador (11-14), incluido una carambola de recurso de Laso (11-10) y otro dos paredes muy angulado, casi desde contracancha, que dejó con el molde a Artola (11-14).

Dos errores consecutivos de Albisu dieron vida a la pareja colorada, pero devolvieron el favor con otros dos errores, uno de Imaz y otro de Artola. Inventó entonces Laso una dejada al ancho de aire con una pelota defensiva de Artola que bajaba con mucho peso. Sin duda fue el tanto más aplaudido de la tarde en Tolosa.

De ahí hasta el final del partido todos los tantos cayeron del lado azul salvo un error de Albisu. Laso engañó muy bien con el cuerpo para dormir la pelota en el rincón y a continuación acertó con dos saques con la pareja colorada ya en fase de salida. Al final, victoria para Laso y Albisu que cierran la primera jornada del Parejas con un triunfo (14-22).

El estreno del Serie A del Parejas deja dos grandes titulares relacionados con La Rioja. La primera es la derrota de Zabala en el estreno del torneo, el viernes, en Beasáin. No fue un buen partido de la dupla formada por el riojano y el navarro que se vieron superados por Elordi y Zabaleta.

Sin punto para Zabala

Esta semana tienen una nueva oportunidad de estrenarse en la competición en el partido que jugarán de nuevo el viernes, en este caso en Basauri, contra la pareja que cierra la clasificación, Peio Etxeberria y Rezusta. Se verán las caras los dos protagonistas de la final del Cuatro y medio en Bilbao.

La segunda noticia destacada de la primera jornada fue la exhibición que protagonizó Altuna en el frontón Adarraga. El delantero de Amézqueta regaló un ramillete de tantos (once en total, además de un saque) de los que merece la pena pagar una entrada al frontón solo por uno de ellos.