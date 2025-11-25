LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Laso golpea la pelota mientras Artola observa atentamente. Miguel Osés
Pelota

Laso-Albisu cierran la primera jornada del Parejas con victoria

Una tacada de 2-10 permitió a los azules darle la vuelta al marcador y encarrilar la victoria ante la dupla formada por Artola-Imaz

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

Este lunes se cerró la primera jornada del Parejas Serie A con el partido que se disputó en el frontón Beotibar de Tolosa. Jugaban este ... último partido Artola-Imaz, por un lado, y Laso-Albisu, por otro. El triunfo acabó cayendo del lado azul aunque hasta el ecuador de la cita fueron los colorados los que mandaron en el marcador.

