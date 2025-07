Larrazabal e Iztueta ganan en Huércanos tras un disputado enfrentamiento

Larrazabal e Iztueta se impusieron este domingo en Huércanos por 21-22 a Jaka y Mariezkurrena tras 69 minutos de intensa pelea y 621 pelotazos ... cruzados. Con este partido concluyen los dos festivales programados en la localidad pochanquera con motivo de las fiestas de San Pantaleón.

Los aficionados del entorno de Nájera han disfrutado de dos días con estelares muy igualados. El sábado, Alberdi II y Aranguren ganaban por 20-22 y ayer la victoria fue aún más ajustada, por tan solo un tanto de diferencia.

Larrazabal e Iztueta se adelantaron de inicio, 1-3, merced a una explosiva puesta en escena del delantero alavés, que mostró su agresividad desde el primer tanto. Sumó trece, incluidos dos saques. Además, contó con el apoyo absoluto de Martxel Iztueta, que cuajó un gran partido. El guipuzcoano y Mariezkurrena se habían enfrentado apenas veinticuatro horas antes en Elizondo, con clara victoria para el navarro (4-22). Ayer, la historia fue diferente. Iztueta dominó desde la distancia y Mariezkurrena respondió, pero no pudo mandar como a él le gusta para que, además, Jaka pudiera entrar a placer. No lo necesitó el delantero, que se mostró acertado en el remate para sumar un total de trece tantos, uno de ellos de saque, pero no se movió tan cerca del frontis como le hubiera gustado.

Tras esa primera renta, 1-3, el partido entró en una fase de empates a tres, cinco y siete tantos antes de que Jaka y Mariezkurrena tomasen la delantera, 10-7, aunque un parcial de 0-5 permitió a su adversarios llegar al primer descanso con ventaja, 10-12.

Los cuatro calcaron el guion en la segunda mitad. Iztueta mantenía el dominio y Larrazabal seguía cerrando el tanto, sobre todo de aire, golpe con le que sumó seis. Tras el empate a trece, el duelo se desequilibró hacia los de azul. Primero abrieron una renta de tres tantos, 14-17, para colocarse más tarde en un inquietante 18-20. Con ese marcador, cada golpe es fundamental. Mantuvieron el acierto Larrazabal e Iztueta y dejaron el compromiso a falta del golpe del gracia, 19-21, pero estuvieron muy cerca de no darlo. Aun así y con el empate a veintiuno fueron capaces de hacer ese último tanto que diferencia entre triunfo y derrota.