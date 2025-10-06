Larrazabal se apunta a la liguilla del Cuatro y medio

La Rioja LOGROÑO. Lunes, 6 de octubre 2025, 09:22 Comenta Compartir

Ayer domingo se cerró en el frontón Astelena de Eibar la ronda de octavos de final del torneo del Cuatro y medio. Ya están conformados los grupos y este fin de semana arranca la liguilla de cuartos de final en la que estará presente Javier Zabala, que salió victorioso el sábado en el agónico duelo de paisanos contra el pelaire Darío Gómez.

Larrazabal se hizo ayer con el último billete para los cuartos de final al imponerse a Zubizarreta en un disputado partido (22-15). El delantero de Amurrio sigue dando pasos en su crecimiento como pelotari. Tras alcanzar las semifinales del Manomanista, en la distancia corta también se maneja bien y estará en el grupo B.

El duelo de ayer en un Astelena a media entrada tuvo dos partes diferenciadas. Hasta el 7-10 la igualdad presidió el partido con ambos protagonistas alternando errores, los más, y fallos, los menos.

A partir de ese momento se impuso la pegada y la solvencia de Larrazabal, que ayer supo minimizar los errores no forzados, algo que le ha penalizado en partidos anteriores.

El delantero alavés fue poco a poco abriendo distancias en el electrónico. En el otro lado Zubizarreta también ponía potencia pero no terminaba de enganchar una de esas tacadas tan características en esta modalidad y que tanto hacen dudar a los rivales. No llegó esta secuencia lo que le permitió a Larrazabal jugar con tranquilidad, viendo que no peligraba la victoria. Al final, 15-22 y a jugar la liguilla de cuartos.

En el partido de Serie B se produjo el debut como profesional de Xabier Rekalde. Y lo hizo con éxito al vencer a Aldabe por 13-22, asegurándose tres partidos más en los cuartos de final.

En el duelo de parejas, Elordi (que suplió a P. Etxeberria) y Martija se impusieron (9-18) a Peña II e Imaz.

