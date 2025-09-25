Iztueta convierte el sueño de Darío en pesadilla

Jaka e Iztueta se convirtieron este jueves en los primeros finalistas de la feria de San Mateo de pelota al pasar por encima de ... Darío y Rezusta (22-8). Cruel desenlace para el delantero de Ezcaray que llegaba a la semana más especial para los pelotaris riojanos subido en la ola buena y con toda la moral del mundo. Este jueves apenas tuvo oportunidades y aceptó con resignación lo que se vio sobre el frontón. «Una apisonadora no, ha habido dos. Han jugado mucho tanto adelante como atrás. Han sido mejores, no hay que darle más vueltas. Solo se les puede felicitar».

Jaka-Iztueta 22 - 8 Darío-Rezusta Duración: 56 minutos

Pelotazos: 494

Saques: Jaka, 0; Darío, 1.

Faltas: Jaka, 0; Darío, 0.

Ganados: Jaka, 8, Iztueta, 4; Darío, 1, Rezusta, 0.

Perdidos: Jaka, 3, Iztueta, 3; Darío, 6, Rezusta, 4.

Marcador: 5-0, 5-2, 7-2, 7-3, 8-3, 8-5, 15-5, 15-6, 21-6, 21-8 y 22-8.

Incidencias: Buena entrada en el Adarraga que roza el lleno con 1.263 espectadores.

Iztueta desequilibró el choque y Jaka puso la puntilla en una Adarraga que rozó el lleno y se volcó con Darío y Rezusta. «Sí que me gusta mirar arriba y ver a gente que conozco. Lo que pasa es que el partido ha durado tan poco... Tendré que animarles luego que ahora estarán un poco alicaídos». Pero dieciocho partidos y tres meses después, el delantero de Ezcaray a vuelto a perder. En el peor momento.

La puesta en escena de la pareja colorada fue temible. El dominio de Iztueta en la zaga obligaba mucho a Rezusta y dejaba a Darío como un juez de silla de tenis, viendo pasar la pelota de un lado a otro. El partido se iba al 5-0 en un abrir y cerrar de ojos.

Ya se antojaba que el dominio de Iztueta iba a condicionar el duelo. Azules se pusieron el mono de trabajo, cogieron el pico y la pala y se armaron de paciencia. Así consiguieron forzar el error de Jaka para inaugurar su marcador y además sumar un saque directo tras error de Iztueta al resto (5-2).

Y no llegó el tercero porque la pelota de Darío se estrelló contra la chapa después de trabajar bien el tanto. Sí acertó el delantero de Ezcaray con el rincón para acortar distancias (7-3). Pero cada tanto de azules era una batalla en sí misma. Costaba sangre y sudor invertir el dominio de Iztueta en la zaga. Darío tenía que entrar siempre forzado y en el filo de la navaja. Mientras, el zaguero de Tolosa encontraba la última losa del frontis con enorme facilidad.

Un error del zaguero de Baiko y un gran pelotazo de Beñat Rezusta que Iztueta no llevó a buena comprimieron el electrónico del frontón Adarraga y arrancaron los ya clásicos «Sí, se puede» de la grada que este jueves estaba a muerte con la pareja azul.

Jaka se anotó el siguiente tanto con una pelota que corrió por pared engañando a Darío. Y a Rezusta se le cayó la siguiente. 10-5. Partido doblado.

Los siguientes tantos antes del descanso también cayeron del mismo lado (12-5).

Después de pasar por la silla no cambió la decoración en un Adarraga que estaba rumiando poco a poco que su pelotari se iba a quedar sin la final deseada. Jaka se sumó a la fiesta con una carambola con efecto que desarmó a Darío.

«En la segunda parte del partido he tenido que entrar más forzado y he fallado más de la cuenta», reconocía Darío al término del partido.

Mínimo respiro

Un fallo de Jaka después de un tanto muy peloteado cortó la hemorragia de azules (15-6) y abrió una ventana que se cerró rápidamente cuando el delantero riojano forzó una apertura de zurda para sorprender a Jaka que se fue fuera.

La influencia de Iztueta sobre el partido estaba siendo determinante. Además de soltarle con ambas manos sin apenas fallos, cuando tuvo que defender y se vio acorralado, salió del lío con una solvencia pasmosa. Así se llegó al segundo descanso (18-6). «Parece que está jugando con una pala en la manos», se escuchaba entre el respetable en referencia a la pegada de Iztueta.

De ahí al cierre del partido fue una muerte lenta, cruel para Darío que perdía tres meses después en el peor momento. El riojano tuvo que defender una pelota golpeando con su derecha entre las piernas, pero el tanto se perdió y el partido se quedó en el precipicio (21-6).

Aún pudieron maquillar algo el marcador los perdedores con dos tantos antes de que Darío fallara al intentar entrar de aire con su zurda. Al final, 22-8 en un partido marcado por la pegada de Iztueta y la eficacia de Jaka, que estarán en la final del domingo.

«Las cosas son así. Cuando ellos son mejores y te ganan en los dos terrenos solo queda darles la enhorabuena y mejorar lo que podamos», reconoció Darío. «Igual –prosiguió– viéndolo ahora desde fuera igual tenía que haber intentado intervenir más. Pero es que la pelota me venía como un tiro y a veces entraba y dejaba vencido a Beñat». «Lo tiene difícil, pero ojalá que Salaverri se pueda meter en la final y haya un riojano», concluyó.

En el partido que abría la tarde en el Adarraga Senar y Eskiroz se impusieron a Exposito y Gaskue (13-22) y consiguieron una plaza en la final del torneo Serie B después de ganar los dos partidos del grupo. Esta noche se conocerán los rivales.