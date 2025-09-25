LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío golpea la pelota con Iztueta y Rezusta mirando desde atrás. LOF
Pelota

Iztueta convierte el sueño de Darío en pesadilla

El riojano y Rezusta se quedan fuera de la final de San Mateo al perder con un excelente Iztueta y un eficaz Jaka que ya tienen plaza para el domingo

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:47

Jaka e Iztueta se convirtieron este jueves en los primeros finalistas de la feria de San Mateo de pelota al pasar por encima de ... Darío y Rezusta (22-8). Cruel desenlace para el delantero de Ezcaray que llegaba a la semana más especial para los pelotaris riojanos subido en la ola buena y con toda la moral del mundo. Este jueves apenas tuvo oportunidades y aceptó con resignación lo que se vio sobre el frontón. «Una apisonadora no, ha habido dos. Han jugado mucho tanto adelante como atrás. Han sido mejores, no hay que darle más vueltas. Solo se les puede felicitar».

