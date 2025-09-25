LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

JUSTO RODRÍGUEZ
Pelota

Hoy se disputa la final del torneo de La Vendimia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:02

Esta mañana (11.00 h.) se disputa la final del torneo de La Vendimia que enfrenta a Asier-Canseco contra Lerena-Capellán III. Será el tercer partido de la mañana. Ayer, triunfos de Carla-Izán Jiménez sobre Alonso e Izan Cañas (18-15), Iker Romero-Asier sobre Llaría-Markel (18-11) e Izan-Del Rey sobre Gonzalo-Matute IV (22-20).

