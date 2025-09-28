Veteranos contra noveles en la final de la feria de pelota de San Mateo

Llegó el domingo de la final. La feria de San Mateo conoce esta tarde (17.30 horas, ETB1) a sus campeones después de nueve jornadas ... de pelota profesional en el frontón Adarraga. Décimo día y cuatro chapelas en juego: las dos del Serie B y las dos del torneo de San Mateo.

Las dos mejores parejas de estos días, Altuna-Ezkurdia y Jaka-Iztueta, se enfrentan con el título en juego. Altuna ya lo ha ganado en dos ocasiones (2015, 2022) y Ezkurdia en tres (2016, 2018 y 2023). Los otros dos contendientes todavía no se han estrenado en San Mateo. Jaka llegó a la final en el 2022.

La pareja de delanteros fue la apuesta de las empresas para la edición de este año. En principio unir a dos pelotaris buenos tiene que confluir en una buena combinación, pero faltaba comprobarlo en directo. Y lo cierto es que Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia han entrado en la final por la vía rápida.

El lunes, ni Zabala ni Zabaleta supieron cómo hacer sufrir a Ezkurdia, el hombre que en teoría tendría que estar más incómodo en una posición que no es la suya. El pelotari navarro se instaló en el cinco y medio y cortó de aire todo lo que le llegaba. Sin despeinarse. Hoy pasará el de Arbizu la prueba del algodón. Los pelotazos de Iztueta le van a obligar más que en partidos anteriores.

Si a esto le sumas el factor Altuna en la delantera, la pareja se convierte en temible. El delantero de Amézqueta es capaz de todo. Su cabeza procesa más rápido que el resto, sus pelotazos son más certeros y cada acción suya tiene un sentido y un porqué.

Es cierto que a Altuna no se le ha dado especialmente bien la feria de San Mateo, pero no se puede negar que el Adarraga es una plaza 'altunista'.

La pareja de delanteros consiguió su pase a la final el pasado viernes, imponiéndose a Peña II y Salaverri II (22-8). Fue un paseo y dio la sensación de que si hubieran necesitado un resultado más abultado aún, lo habrían logrado sin problemas.

Sin riojanos

Para los aficionados riojanos la feria de San Mateo se quedó un poco huérfana con la eliminación de los riojanos. Ni Darío ni Zabala ni Salaverri han conseguido llegar a este domingo en el cartel. Tras dos años consecutivos con el delantero logroñés en la final, este año hay que guardar las roblanveras.

Hoy saltarán de azul al frontón Adarraga Jaka-Iztueta, los aspirantes a su primer título de San Mateo. No parten como favoritos pero tienen argumentos suficientes para hacerse con la victoria.

En la zaga, Martxel Iztueta ha causado una gran impresión. Ya firmó un gran San Mateo el año pasado y en este 2025 se ha colado en la final con opciones a todo: ganar la chapela y convertirse en el mejor jugador de la feria.

Nadie duda de que Baiko ha encontrado un filón con el zaguero de Tolosa. Un valor que estará cotizando al alza durante varios años. En esta feria pudo el día de San Mateo con Jon Mariezkurrena y más tarde con Beñat Rezusta. Dos zagueros contrastados que no están acostumbrados a perder.

La gran virtud de Erik Jaka estos días está siendo saber cómo jugar para aprovechar el potencial de su zaguero. El delantero de Lizarza está sumando como pareja con Iztueta y está lanzándose al ataque con pelotas que llegan francas tras el dominio de Iztueta. Hoy tendrá que esmerarse también en labores defensivas porque Altuna le va a exigir mucho más que en los días previos.

El festival de esta tarde comienza con la disputa de la final del torneo Serie B. Por un lado, la pareja formada por Elordi y Gabirondo, que han sumado dos victorias en los dos partidos previos. Con idéntica carta de presentación llega la pareja formada por Senar y Eskiroz, dos de dos. Interesante partido para ir calentando antes de la gran final de la feria de San Mateo 2025

Baiko se lleva las mil botellas del Desafío Urzante La jornada del sábado finalizó en el Adarraga con el triunfo de la empresa Baiko en el Desafío Urzante. El formato es el habitual de estos desafíos: un partido del Cuatro y medio, otro de parejas y otro de mano a mano. La empresa que consigue dos o tres victorias se lleva el botín en juego: en este caso mil botellas de aceite virgen oliva extra de Urzante. Ayer Baiko finiquitó por la vía rápida el desafío. Dos victorias en los dos primeros duelos y el aceite asegurado. La tarde la abrieron Peña II (Baiko) y Murua (Aspe) en la jaula. Un partido con mucho ritmo, igualado hasta el tramo final y en el que ambos delanteros firmaron bonitos tantos. Rompió Peña II el partido en el tramo final, dejándolo al borde del precipicio con un dos paredes con Murua encerrado en pared. Al final, 18-12 para el de Tolosa. En el duelo de parejas también se impuso la pareja de Baiko, Artola-Mariezkurrena, con mucha claridad ante Peio Etxeberria y Zabaleta (22-7). El duelo confirmó lo que se está viendo en los frontones en las últimas semanas: Mariezkurrena está en un gran momento de forma (ayer cinco tantos ganados sin error) y Zabaleta no acierta con el verde (ayer cero tantos ganados y cinco errores). Artola sumó seis tantos con dos fallos y Peio Etxeberria, cinco ganados y seis errores. En el mano a mano, Egiguren V logró el punto para Aspe al imponerse a Bakaikoa (9-18).

