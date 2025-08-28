LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carmelo Loza espera la llegada de la pelota. @XAGAVA
Pelota

Fernández y Loza avanzan en el torneo San Isidro

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:30

El torneo San Isidro avanza con rapidez hacia su resolución y el cuadro de competición ya está en los cuartos de final en ambas categorías. El martes se jugaran dos de sus partidos.

Intensa noche en el frontón de Baños de Río, que presentó una vez más un fantástico aspecto en su graderío. En el primero de los dos compromisos que se celebraron, en Segunda, se medían los primeros clasificados de los grupos E y G. Bargondia y Petite se imponían por 22-13 a Iñigo y Larrea y daban así un paso más en su camino hacia el título.

Acto seguido se disputó el partido correspondiente a Primera, también con dos primeros clasificados sobre la cancha. Victoria clara de Alduntzin, suplente de Fernández, y Loza sobre Bobadilla y Medel por 22-9.

Rodillo de Altuna y Rezusta

En el campo profesional, San Sebastián acapara el interés de los aficionados ya que vive su gran torneo de verano. La final se jugará mañana vienes con Artola e Iztueta (Baiko) frente a Altuna y Rezusta (Aspe). Estos últimos se clasificaron para la final tras ganar el martes por la noche a Ezkurdia y Zabaleta por un clarísimo 22-7 después de 48 minutos de enfrentamiento y 385 minutos, cifras pobres para un partido de esta envergadura.

Del 9-2 se pasó a un esperanzador 9-5 y de aquí a un decisivo 19-5. Jokin Altuna mandó una vez más, con diez tantos ganados, a los que Rezusta sumó tres y ningún fallo. Sus rivales no estuvieron muy finos. Ezkurdia añadió cinco tantos, peo perdió cuatro y Zabaleta alcanzó los cinco errores.

