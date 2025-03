Ezkurdia y Rezusta completan la final del Parejas tras un fantástico triunfo en el Atano

Joseba Ezkurdia levantó su brazo izquierdo y cerró el puño mientras buscaba con la mirada, en el rebote, a Beñat Rezusta, su compañero. Unai Laso ... les acababa de entregar el décimo sexto tanto, el que les daba el pase a la final del Parejas sin necesidad de alcanzar el veintidós. El partido seguía, aunque ya estaba acabado.

Los cuatro protagonistas ofrecieron un fantástico espectáculo ese domingo, con Iztueta algo más deslucido, aunque por juventud y potencial está llamado a dominar los frontones. Ambas parejas se jugaban el pase a la final, pero los de Aspe tenían ventaja porque no necesitaban el triunfo, pero sí dieciséis tantos. Los consiguieron y además ganaron. 22-19.

Lo cierto es que Ezkurdia y Rezusta mandaron siempre en el partido, con un breve receso en el 17-17. Salieron centrados y sin pensar en la carambola y rápidamente se colocaron 8-3. Sin embargo, no pasó como en Pamplona, donde Peña y Albisu no llegaron a conectarse y Artola y Mariezkurrena ganaron con facilidad. Laso e Iztueta pelearon cada pelota. De hecho, el delantero navarro sumó dieciséis tantos, pero no fue suficiente. A Iztueta le cuesta amenazado por el rebote y cuando fuerza el golpeo cae en el error, siete este domingo.

Ahora bien, Ezkurdia y Rezusta son una roca, un martillo pilón que castigan en cada pelotazo y que evidencia un enorme momento de juego en el que hacen volar la esférica.