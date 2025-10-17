Ezkurdia y Jaka, a acercarse a las semifinales en Villabona

Dos compromisos ponen en marcha hoy, la segunda jornada de la liguilla de cuartos del Campeonato del Cuatro y medio. Ezkurdia y Jaka, ganadores el ... pasado fin de semana dentro del grupo B, se ven las caras en Villabona a las 19.00 horas y sin televisión. Dos horas y cuarto más tarde, a las 21.15 horas, y en el duelo de perdedores de la jornada inicial, Peio Etxeberria y Larrazabal apuran sus opciones en el frontón de Amorebieta, en su caso con retransmisión en directo a cargo de ETB1.

El ganador del Ezkurdia-Jaka estará a un paso de las semifinales. Incluso puede certificar el billete una vez concluya el choque de Amorebieta según la combinación de resultados. El de Arbizu logrará el objetivo si vence y Larrazabal supera a Peio Etxeberria. El de Lizarza será automáticamente semifinalista del torneo del Cuatro y medio si alcanza el triunfo y en Amorebieta se da el resultado opuesto, es decir, la victoria del actual subcampeón de la distancia.

Tanto el campeonato oficial como el Torneo San Fermín del acotado han cruzado a los protagonistas de Villabona con resultados diversos. Incluso han competido uno con otro en semifinales. Ganó Ezkurdia la de 2019 y Jaka le devolvió la moneda en 2020. Así que no vale echar cuentas ni intentar adivinar porque puede pasar de todo.

En este festival, Darío ha entrado en el partido de apertura. El pelaire se une a Gabirondo para medirse a Zubizarreta III y a Ugartemendia.

La cita de Amorebieta, a la que Peio Etxeberria asegura presentarse «con las orejas tiesas, más que con presión añadida», puede acabar con uno de los dos eliminado anticipadamente.

Para el sábado y el domingo quedan los partidos del Grupo A. Mañana es turno de los ganadores, Altuna III y Bakaikoa, en el Astelena de Eibar. Al igual que en Villabona, el triunfo dejará muy cerca, o incluso dentro, a uno de ellos de las semifinales.

Para el domingo en el Beotibar de Tolosa queda el enfrentamiento entre Peña II y Javier Zabala. El riojano se quedó a un tanto de jugar mañana en Eibar. Ahora luchará por la supervivencia ante el tolosarra.