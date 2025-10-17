LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ezkurdia golpea la pelota en el partido ante Larrazabal. FIRMA
Pelota

Ezkurdia y Jaka, a acercarse a las semifinales en Villabona

En Amorebieta, Peio Etxeberria y Larrazabal pretenden seguir vivos en el Grupo B; Zabala buscará lo mismo el domingo ante Peña

J. L. / L. C.

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:35

Comenta

Dos compromisos ponen en marcha hoy, la segunda jornada de la liguilla de cuartos del Campeonato del Cuatro y medio. Ezkurdia y Jaka, ganadores el ... pasado fin de semana dentro del grupo B, se ven las caras en Villabona a las 19.00 horas y sin televisión. Dos horas y cuarto más tarde, a las 21.15 horas, y en el duelo de perdedores de la jornada inicial, Peio Etxeberria y Larrazabal apuran sus opciones en el frontón de Amorebieta, en su caso con retransmisión en directo a cargo de ETB1.

