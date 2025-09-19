Diez días para conocer a la mejor pareja de San Mateo

La feria de pelota de San Mateo lanza esta noche en el Adarraga su chupinazo particular y da inicio a diez días ininterrumpidos de pelota ... profesional que cierran el verano en los frontones. Al igual que sucediera el año pasado, tres pelotaris riojanos optan a subir a lo más alto del podio el próximo domingo 28. Uno de ellos, Javier Zabala, entra directo en la feria de San Mateo, en el grupo A, de nuevo con Zabaleta en la zaga. Después de dos finales consecutivas, ¿a la tercera va la vencida?

Los otros dos pelotaris riojanos, Darío Gómez y Rubén Salaverri, tienen que pasar una previa antes de entrar en la feria de San Mateo. Misma situación que el año pasado pero en circunstancias muy diferentes. El delantero de Ezcaray no conoce la derrota en los meses de julio, agosto y septiembre y ha vencido en la Blanca Serie B y en el Masters CaixaBank Serie B. Pero todos estos logros no han sido suficientes para que las empresas apostaran por incluir al riojano directamente en las cuatro parejas que arrancan el torneo mateo. Es difícil cambiar los estatus en la pelota profesional. ¡Ni los resultados avalan al pelotari!

La buena noticia para el pelaire es que jugará con Beñat Rezusta en la zaga. El de Vergara es el dominador de los últimos años en San Mateo y contar con él en la retaguardia es un seguro de vida.

Darío necesitará su mejor versión para imponerse en la previa de mañana al siempre incómodo Peio Etxeberria y al constante Martija. También flota en el ambiente cierto sentimiento de revancha respecto al año pasado, cuando Darío y Rezusta vencieron en la previa pero el riojano acabó con las manos muy tocadas y no pudo disfrutar de la feria. Peio Etxeberria le suplió y terminó levantando el trofeo de campeón junto a Rezusta.

Rubén Salaverri, por su parte, llega a la feria de San Mateo en pleno proceso de búsqueda de su mejor versión. El zaguero de Fuenmayor ha estado varias semanas en el dique seco por una lesión y su regreso a los frontones está siendo progresivo. Salaverri es un trabajador nato, no escatima en esfuerzo y tiene la fecha de hoy señalada en rojo desde el día de la presentación de la feria de San Mateo. El riojano jugará con Artola en la delantera, como el año pasado, y ambos se enfrentan en el festival que arranca hoy a las 21.00 horas, en la previa correspondiente al grupo A, a la pareja formada por Zubizarreta III y Albisu.

La doble Z

En este grupo A, además de la doble Z, Zabala-Zabaleta, aparece una de las principales novedades de esta edición de la feria: la pareja formada por los dos delanteros Altuna III-Ezkurdia. Su rendimiento es una incógnita. Una apuesta de las empresas de esas de puerta grande o enfermería. En principio, dada la talla de los dos pelotaris implicados, hay que concederles el beneficio de la duda.

En el grupo B, por su parte, además de la previa en la que está incluido Darío y que se juega mañana, dos parejas más aspiran al último título del verano. Por un lado, Jaka-Iztueta. El de Lizarza siempre cumple en el Adarraga y el zaguero de Tolosa ya causó una gran impresión en su estreno en Logroño la pasada edición.

Los tercera dupla en discordia empareja la juventud de Larrazabal con el zaguero más en forma del cuadro profesional: Mariezkurrena. El de Berriozar se presenta en Logroño con la chapela de ganador del Masters -junto a Javier Zabala- recién estrenada.

También contará la feria de San Mateo de este 2025 con un Torneo de Serie B una fórmula que se ha instalado este verano en los grandes torneos y que está dando buen resultado. Y es que todos los pelotaris no caben en el torneo mayor y eso provoca que en este Serie B aparezcan nombres habituales en los estelares. Un atractivo más de los carteles mateos. El grupo A lo formarán las parejas Elordi-Gabirondo y Murua-Bikuña. La tercera dupla saldrá de la previa que disputarán Agirre-Ugartemendia contra Alberdi-Aranguren.

Por su parte el grupo B lo formarán Senar-Eskiroz y Amiano-Imaz. En la previa buscarán la tercera plaza Salaberria-Eskuza contra Exposito-Gaskue.