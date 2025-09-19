LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

De izquierda a derecha, Rubén Salaverri, Darío Gómez y Javier Zabala, los tres pelotaris riojanos que participan desde hoy en la feria de San Mateo. Justo Rodríguez
Pelota

Diez días para conocer a la mejor pareja de San Mateo

La feria clave del verano lanza hoy su particular chupinazo con tres riojanos en liza: Zabala, Darío y Salaverri

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:43

La feria de pelota de San Mateo lanza esta noche en el Adarraga su chupinazo particular y da inicio a diez días ininterrumpidos de pelota ... profesional que cierran el verano en los frontones. Al igual que sucediera el año pasado, tres pelotaris riojanos optan a subir a lo más alto del podio el próximo domingo 28. Uno de ellos, Javier Zabala, entra directo en la feria de San Mateo, en el grupo A, de nuevo con Zabaleta en la zaga. Después de dos finales consecutivas, ¿a la tercera va la vencida?

