Darío y Zabala juegan este domingo en Legutiano
Habrá doblete en el cartel porque Javier Zabala también aparece en el cartel, en el partido de la Serie A
Logroño
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:39
La pareja formada por el riojano Darío y el navarro Eskiroz, primeros en la liguilla del Masters Serie B, disputan este fin de semana ... una de las semifinales del torneo. Sus rivales serán Zubizarreta y Bikuña. Pero ha cambiado la ubicación. Aunque en principio el partido estaba programado en Lequeitio este sábado, finalmente será este domingo en la localidad alavesa de Legutiano (17.30 horas).
Habrá doblete en el cartel porque Javier Zabala también aparece en el cartel, en el partido de la Serie A. El delantero logroñés, respaldado por Mariezkurrena, está obligado a recuperar las buenas sensaciones para lograr un triunfo y clasificarse para las semifinales del torneo. Sus rivales serán Larrazabal y Rezusta y en caso de ganar igualarían a sus rivales a tres victorias lo que podría provocar un multitudinario empate a tres triunfos en función de los resultados de esta última jornada.
