Darío y Zabala eligen el material para el duelo riojano del Manomanista

Una porción muy grande de La Rioja, la de la pelota, se cita este viernes en el frontón Ogueta de Vitoria para el primer partido ... de los cuartos de final del Manomanista. Dos paisanos, Darío de Ezcaray y Zabala de Logroño, se miden en un duelo de riojanos 25 años después de que Capellán y Santi hicieran los propio.

En una mañana soleada, el Ogueta ha abierto sus puertas para una elección de material muy esperada por la pelota riojana. Zabala, con los tacos puestos, acompañado por Miguel Muntión, y Darío, sin tacos, asesorado por Jokin Echaniz. Empezó el de Ezcaray a calibrar las pelotas que minutos antes habían calentado Gorostiza y Alústiza durante un largo periodo.

«Las de Javi cogían algo más de bote y yo he intentado sacar una un poquito más tosca, que fuera un poco más por abajo, que costase más mover, por tener alternativas», resumía Darío. «Intentas ponerte un poco en la cabeza de Javi -prosigue-, a ver qué puede sacar, y me imaginaba que iba a sacar algo más de bote. Y aunque a mí también me gusta más que salgan de frontis, pero quería tener algo diferente».

El delantero de Ezcaray ha entrado en modo Manomanista. O dicho en su jerga, en modo disfrutón: «Estoy con ganas de disfrutar estas semanas. Bueno, de hecho ya las estamos disfrutando. Son semanas diferentes al resto del año y se viven de una manera especial, con más ilusión».

Javier Zabala escogió en segundo lugar. Con los tacos puestos porque luego se quedó a hacer un entrenamiento, el logroñés no tardó mucho. Tanteo de unas cuantas. Las que más gustan al bolsillo, las que generan dudas al suelo y el resto, a la bolsa de la que salieron. Al final, dos esféricas parecidas en comportamiento y a entrenar... «Las pelotas son muy parejas. Las de Darío, un pelín más vivas. Pero creo que si hubiera elegido primero, hubiera elegido las mismas. Son pelotas muy nobles. Las cuatro muy bien», argumenta.

Para Zabala, el partido del viernes supondrá el estreno en el Manomanista. Un partido, el primero, que siempre es especial. El riojano está preparado: «Esta última semana he entrenado bastante bien y tengo muy buenas sensaciones con las manos. Ahora voy a hacer el último entrenamiento y no hay ninguna excusa para no hacer un buen partido».

Darío y Zabala son dos delanteros jóvenes, que mueven gente a los frontones y que este viernes esperan llenar el Ogueta con banderas de La Rioja y pancartas de apoyo, aunque la hora del choque sea un poco rara. «Tengo muchos amigos con ganas, que se van a desplazar aquí. Llevan tiempo esperando el Manomanista. Si hubiera sido en Logroño hubiera habido más gente, pero estamos cerca de casa», explica Zabala. Por su parte, Darío ya sabe que tendrá compañía: «Algunos amigos ya me han dicho que vendrán. No sé cómo se están organizando, pero a ver si viene mucha gente y se ve un gran ambiente. Nosotros los pelotaris también disfrutamos más cuando el frontón está a tope».

Empieza la cuenta atrás para el duelo riojano del Manomanista. Restan tres días...