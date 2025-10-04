LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío y Zabala se saludan en un partido anterior entre ellos. RODRIGO MERINO
Pelota

Darío y Zabala, duelo de paisanos en el Cuatro y medio

Los dos delanteros riojanos se enfrentan esta tarde en el frontón La Juventud de Soria con el pase a la liguilla de cuartos como premio

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:55

Comenta

El frontón La Juventud de Soria se convierte esta tarde en el epicentro de la pelota riojana con el enfrentamiento entre Darío y Zabala ... dentro de los octavos de final del Cuatro y medio. A partir de las 17.30 horas (ETB1), los dos delanteros riojanos pelearán por entrar en la liguilla de cuartos de final. El triunfo esta tarde garantiza tres partidos más. La derrota significa el adiós al torneo.

