Darío y Zabala, duelo de paisanos en el Cuatro y medio

El frontón La Juventud de Soria se convierte esta tarde en el epicentro de la pelota riojana con el enfrentamiento entre Darío y Zabala ... dentro de los octavos de final del Cuatro y medio. A partir de las 17.30 horas (ETB1), los dos delanteros riojanos pelearán por entrar en la liguilla de cuartos de final. El triunfo esta tarde garantiza tres partidos más. La derrota significa el adiós al torneo.

Darío Gómez fue muy claro cuando se conoció el emparejamiento: «Dentro de los cuatro pelotaris que me podían tocar ha salido uno de los más difíciles». Y es que el delantero de Ezcaray ya sufrió en sus carnes el buen hacer del logroñés en la distancia cuando cayó con contudencia en el Cuatro y medio navarro (7-22).

Es cierto que Darío Gómez ha sido el pelotari de moda en el verano firmando una racha de casi tres meses sin perder y llega al duelo de esta tarde con otras sensaciones. Habrá que ver hasta qué punto esta circunstancia le sirve para plantarle cara a Javier Zabala.

El pelotari que consiga la victoria se garantiza tres partidos más, contra Altuna III, Peña II y Bakaikoa

El delantero logroñés, por su parte, a pesar de contar con la ventaja del último duelo entre ambos, llega después de un accidentado torneo mateo con derrota en el primer partido y el segundo suspendido por precaución. «Para un riojano es una pena tener que suspender en una feria como San Mateo, pero no me daba tiempo a recuperar y paramos por precaución», comentó.

Precisamente esta circunstancia le ha permitido tener algo más de tiempo que su rival para preparar el partido de esta tarde. Según la opinión del delantero logroñés, ante Darío «será fundamental llevar la iniciativa». «El primero –prosiguió– que empiece a mandar tendrá bastante ganado en esta modalidad. Y habrá que jugarle por pared».

El pelotari que gane esta tarde se estrenará en la liguilla de cuartos el próximo domingo 12 contra Bakaikoa, que ayer sorprendió en Alegría de Oria al local Artola (15-22). La dos siguientes semanas le esperarán Peña II y Altuna III, los otros dos integrantes del grupo A.

Como ya se anunció durante la presentación del torneo, una de las novedades de esta edición es que se retrasa el punto de saque del cuatro al cuatro y medio con el fin de «restar su influencia», según la organización. Además, las elecciones de material de cada partido desaparecen de los días previos al partido. Todas –salvo la final– se realizarán el mismo día del duelo, tres cuarto de hora antes de que dé comienzo el festival.