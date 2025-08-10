Darío se salta el Masters pero estará hoy en Ezcaray

Final B de La Blanca. Darío Gómez sufre un fuerte golpe en su cadera izquierda en el 9-13 en su intento por alcanzar la ... carambola de Zubizarreta y encontrarse con el banquillo donde se sientan los técnicos, el médico y personal de organización. El trompazo es duro pero no le impide al pelaire acabar el partido por todo lo alto, certificando en triunfo en el torneo de Vitoria junto a Eskuza por 22-17.

Pero es cuando el cuerpo se relajó de la tensión del choque y se quedó frío el momento en el que el delantero riojano se encontró de frente con las consecuencias del batacazo sufrido en el Ogueta.

Ayer, el ezcarayense se levantó dolorido y sin posibilidad de jugar el partido del Masters CaixaBank Serie B que debía disputar en Ezkabarte junto a Eskiroz contra Peña II y Gabirondo. Darío fue sustituido por Ander Murua. El guipuzcoano está sumando más partidos como sustituto que cualquier titular en este torneo.

Ganaron Murua y Eskiroz por 22-13, lo que supone la tercera victoria en otros tantos partidos y permiten al riojano y al zaguero de Maquirriáin ver cada vez más cerca la clasificación para las semifinales del campeonato.

La suspensión del pelaire en la localidad navarraparecía poner en peligro su participación en el día grande de las fiestas de San Lorenzo como principal atractivo dentro de un cartel fantástico en el que compartía cancha con Zabaleta para medirse en el duelo estelar a Altuna III y Martija.

Mucho le tenía que doler a Darío el cuerpo para no hacer todo lo posible para estar hoy en el frontón de Ezcaray. El paso de las horas parece haberse convertido en el mejor de los aliados para el delantero y ayer por la tarde ya iba encontrándose mejor, por lo que se da como practicamente segura su presencia ante sus paisanos.

El festival dará comienzo a las 18.00 horas con el choque que tendra como protagonistas a las parejas formadas por Egiguren V y Bikuña por un lado y Murua y Erostarbe por el otro.

Zabala, en Sunbilla

En Sunbilla, mientras tanto, Javier Zabala intentará mantenerse también invicto en el Masters, aunque en este caso en el torneo de Primera. El logroñés y Mariezkurrena II cuentan sus dos partidos por victorias. Ahora bien, el de Berriozar ha tenido que jugar esos dos choques acompañados por Peio Etxeberria al estar su compañero recuperándose de las manos.

Así que es el debut de Zabala, que el miércoles pasado volvió tras un mes parado con una derrota contundente en Vitoria junto a Zabaleta. Cayeron contra Altuna y Rezusta por 22-8.

Sus rivales esta tarde en el frontón navarro serán Elordi y Albisu, que marchan con un triunfo en los dos encuentros disputados.