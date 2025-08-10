LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío golpea la pelota con su mano derecha en un partido disputado en el Adarraga de Logroño. Sonia Tercero
Pelota

Darío se salta el Masters pero estará hoy en Ezcaray

El pelaire sufrió un golpe en la final B de La Blanca y ayer se cayó de su partido en en el cartel del festival de Ezcabarte

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:36

Final B de La Blanca. Darío Gómez sufre un fuerte golpe en su cadera izquierda en el 9-13 en su intento por alcanzar la ... carambola de Zubizarreta y encontrarse con el banquillo donde se sientan los técnicos, el médico y personal de organización. El trompazo es duro pero no le impide al pelaire acabar el partido por todo lo alto, certificando en triunfo en el torneo de Vitoria junto a Eskuza por 22-17.

